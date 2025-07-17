Рада поддержала назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины

Верховная Рада 17 июля проголосовала за назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра. За — 262 народных депутата.

Назначение Свириденко главой правительства

Еще 22 нардепа проголосовали против, 26 — воздержались.

По информации нардепа Ярослава Железняка, назначение Свириденко поддержал 201 народный депутат от Слуги народа, один — от Голоса, 15 — от депутатской группы Доверие, 12 — За будущее, 10 — Восстановление Украины и 13 внефракционных.

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Представление президента Владимира Зеленского по Юлии Свириденко Верховная Рада получила накануне вечером, сегодня утром его рассмотрел Комитет по вопросам организации государственной власти.

Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия представил предварительный состав нового Кабмина:

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины- министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр- министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — министр юстиции;

Светлана Гринчук — министр энергетики;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Оксен Лисовой — министр образования и науки;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Андрей Сибига — министр иностранных дел;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Шмыгаль — министр обороны.

После перерыва, ориентировочно с 14:00 до 18:00, должно состояться большое голосование за весь состав Кабмина и отдельно — за министра обороны и министра иностранных дел.

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