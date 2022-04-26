Президент Молдовы Майя Санду созывает на вторник, 26 апреля, заседание Высшего совета безопасности из-за серии взрывов на территории Приднестровья.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Молдовы.

– Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе, — отмечается в сообщении.

Заседание Совбеза Молдовы состоится в 13.00. А в 15.00 Санду проведет брифинг для прессы.

Что известно о взрывах в Приднестровье

В понедельник, 25 апреля, в так называемом “МВД” непризнанной “Приднестровской Молдавской республики” сообщили о взрывах в Тирасполе (столице “ПМР”).

По информации украинской разведки, около 17.45 серия взрывов прогремела в помещении, где расположены офисы местного “министерства государственной безопасности” и филиала российской “Федеральной службы безопасности” в “ПМР”.

В результате инцидента здание было повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежали предметы, похожие на РПГ-22 и РПГ-27 (ручные противотанковые гранатометы).

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Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, взрывы в Тирасполе – спланированная провокация российских спецслужб. По данным разведки, еще за три дня до инцидента так называемые руководители “ПМР” уже готовились к совершению взрывов, позаботившись об обустройстве защищенного и комфортного бункера.

– Этот случай – одно из ряда провокационных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь “ПМР” к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию, — проинформировали в украинской разведке.

Утром во вторник, 26 апреля, в “МВД ПМР” сообщили о новых взрывах – на этот раз в населенном пункте Маяк. Отмечалось, что раздались два взрыва: в 6.40 и 7.05 утра. А объектом подрыва стал местный радиотелецентр: разрушены антенны мощностью 1 МВт и 0,5 МВт, которые ретранслировали радио РФ.

Сотрудники радиотелецентра и местные жители не пострадали.

Приднестровский радиотелецентр расположен в поселке Маяк в Григориопольском районе и был построен в конце 1960-х годов. Это один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР, которые обеспечивали вещание на коротких и средних волнах.

На пророссийских пропагандистских ресурсах также распространялась информация о якобы атаке на военный аэродром возле Тирасполя. Но подтверждений этому нет.

Впоследствии пресс-служба самопровозглашенного “главы” Приднестровья Вадима Красносельского сообщила о трех атаках. Помимо взрывов в здании “министерства госбезопасности” в Тирасполе и нападения на башни радиотелецентра, там также сообщили об атаке на воинскую часть в районе села Парканы.

Красносельский провел заседание так называемого “совета безопасности”, на котором обсуждались “террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения”.

На территории непризнанного Приднестровья установили “красный уровень” террористической угрозы на 15 дней. На въездах в города будут установлены блокпосты, силовые структуры переведены в усиленный режим, школы идут на дистанционное обучение, а парад к 9 мая и салют отменены.

Источник: Пресс-служба президента Молдовы, NewsMaker, ГУР Минобороны Украины