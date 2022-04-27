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Макрона забросали томатами во время поездки по стране после победы на выборах

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Макрона закидали томатами

Президента Франции Эммануэля Макрона забросали томатами во время его визита на север Франции.

Макрон разговаривал с небольшой толпой на рынке в Серже, северо-западном пригороде Парижа, когда кто-то из толпы бросил в его сторону горсть помидоров черри.

Помидоры попали в прохожего и не долетели до президента Франции. Охранники Макрона наспех открыли зонтики, чтобы оградить лидера Франции от последующих атак. После этого его увезли с места происшествия.

Информации о задержании нападающего во французских СМИ нет.

Это первый публичный “выход” Макрона на улицы после результатов голосования выборов президента Франции, на котором он одержал победу. Макрон обошел свою соперницу Марин Ле Пен на 17,1%. За него отдали свои голоса 18 млн 779 тыс. французов, а за Ле Пен – 13 млн 297 тыс.

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Для визита он выбрал регион, где получил меньше голосов, чем кандидат от крайне левой партии Непокоренная Франция Жан-Люк Меланшон в первом туре.

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Источник: Politico

Фото: Depositphotos

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