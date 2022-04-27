Президента Франции Эммануэля Макрона забросали томатами во время его визита на север Франции.

Макрон разговаривал с небольшой толпой на рынке в Серже, северо-западном пригороде Парижа, когда кто-то из толпы бросил в его сторону горсть помидоров черри.

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022

Помидоры попали в прохожего и не долетели до президента Франции. Охранники Макрона наспех открыли зонтики, чтобы оградить лидера Франции от последующих атак. После этого его увезли с места происшествия.

Информации о задержании нападающего во французских СМИ нет.

Это первый публичный “выход” Макрона на улицы после результатов голосования выборов президента Франции, на котором он одержал победу. Макрон обошел свою соперницу Марин Ле Пен на 17,1%. За него отдали свои голоса 18 млн 779 тыс. французов, а за Ле Пен – 13 млн 297 тыс.

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Для визита он выбрал регион, где получил меньше голосов, чем кандидат от крайне левой партии Непокоренная Франция Жан-Люк Меланшон в первом туре.