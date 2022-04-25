Действующий президент Франции Эммануэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов.
Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел Франции.
Макрон обошел свою соперницу Марин Ле Пен на 17,1%.
По официальным данным, Эммануэль Макрон набрал 58,55% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовало 41,45% французов. За действующего президента отдали свои голоса 18 млн 779 тыс. французов, а за Ле Пен – 13 млн 297 тыс.
Макрон первый за 20 лет действующий президент, переизбранный на второй срок.
Марин Ле Пен сказала, что ее значительная доля голосов по-прежнему является победой. А вот ультраправый соперник Эрик Земмур отметил, что она в конечном итоге потерпела неудачу, как и когда-то ее отец: Это уже восьмой раз, когда имя Ле Пен терпит поражение.
Марин Ле Пен набрала более 13 млн голосов на своей программе по снижению налогов, запрету на ношение мусульманского хиджаба в общественных местах и референдуму по иммиграционному контролю.
Более трети избирателей не проголосовали ни за одного из кандидатов. Явка составила чуть менее 72%, что является самым низким показателем во втором туре президентских выборов с 1969 года.
Многие не пошли на выборы, потому что ни один из кандидатов не отражает их потребностей и ожиданий.
Некоторые французы голосовали пустыми бюллетенями, потому что хотят наказать действующего президента.
Демонстранты против Макрона собрались на митинги в ряде городов, в том числе в Париже, Ренне, Тулузе и Нанте, отказываясь признать результат.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона.