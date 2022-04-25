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Макрон победил на президентских выборах

Марта Бондаренко редактор ленты
еммануель макрон

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел Франции.

Макрон обошел свою соперницу Марин Ле Пен на 17,1%.

По официальным данным, Эммануэль Макрон набрал 58,55% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовало 41,45% французов. За действующего президента отдали свои голоса 18 млн 779 тыс. французов, а за Ле Пен – 13 млн 297 тыс.

Макрон первый за 20 лет действующий президент, переизбранный на второй срок.

Марин Ле Пен сказала, что ее значительная доля голосов по-прежнему является победой. А вот ультраправый соперник Эрик Земмур отметил, что она в конечном итоге потерпела неудачу, как и когда-то ее отец: Это уже восьмой раз, когда имя Ле Пен терпит поражение.

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Марин Ле Пен набрала более 13 млн голосов на своей программе по снижению налогов, запрету на ношение мусульманского хиджаба в общественных местах и референдуму по иммиграционному контролю.

Более трети избирателей не проголосовали ни за одного из кандидатов. Явка составила чуть менее 72%, что является самым низким показателем во втором туре президентских выборов с 1969 года.

Многие не пошли на выборы, потому что ни один из кандидатов не отражает их потребностей и ожиданий.

Некоторые французы голосовали пустыми бюллетенями, потому что хотят наказать действующего президента.

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Демонстранты против Макрона собрались на митинги в ряде городов, в том числе в Париже, Ренне, Тулузе и Нанте, отказываясь признать результат.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона.

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Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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