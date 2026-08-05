Вблизи гольф-клуба Trump National Golf Club в Ранчо Палос Вердес (Калифорния) задержали вооруженного мужчину всего за два дня до запланированного визита президента США Дональда Трампа.

Дело уже передано в прокуратуру Лос-Анджелеса, сообщает Politico со ссылкой на департамент шерифа округа.

Задержан вооруженный мужчина возле гольф-клуба Трампа

По данным правоохранителей, поздно вечером 2 августа федеральные агенты в штатском заметили мужчину, который фотографировал и снимал на видео территорию гольф-клуба Trump National Golf Club в Ранчо Палос Вердес в Калифорнии.

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По версии следствия, он, возможно, наблюдал за подготовкой мер безопасности перед запланированным визитом президента США.

Подозреваемым оказался 38-летний Жанин Джон Теле. После задержания на парковке гольф-клуба у него нашли магазин с 16 патронами.

Кроме того, при обыске машины правоохранители изъяли заряженный пистолет и еще один заряженный магазин.

На следующий день детективы вместе с агентами ФБР провели обыск в доме этого парня в Дауни.

Там они обнаружили еще несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, бронежилеты, два устройства радиосвязи и несколько блокнотов с, как отмечают следователи, “тревожными заявлениями”.

Дело уже передали в прокуратуру округа Лос-Анджелес. При этом в департаменте шерифа подчеркнули, что не обнаружили никаких реальных текущих угроз для общества.

По данным СМИ, несмотря на инцидент, визит Дональда Трампа в Калифорнию не отменили. Президент прибыл в свой гольф-клуб, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии по сбору средств с участием представителей Республиканской партии.

Напомним, что в июле федеральное большое жюри США предъявило обвинения восьмерым мужчинам, которых подозревают в подготовке теракта во время турнира UFC Freedom 250 недалеко от Белого дома.

По данным Министерства юстиции США, среди возможных целей заказчиков были президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, предприниматель Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По версии следствия, нападение должно было сочетать атаку дронов со взрывчаткой и обстрел людей со снайперских позиций, но правоохранители задержали всех подозреваемых до того, как план был реализован.

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