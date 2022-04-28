Германия сделает все возможное, чтобы стать независимой от российского газа — вице-канцлер

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что целью его правительства является обеспечение независимости от российских энергоносителей.

Хабек отметил, что это означает продвижение альтернативных решений, которые ранее считались нереальными.

После решения России прекратить поставки газа в Польше и Болгарии из-за отказа стран удовлетворить требование Путина об оплате в рублях, Хабек заявил, что зависимость Германии от российского газа стремительно уменьшилась за последние недели.

— Германия сейчас сократила импорт газа из России до 35% — по сравнению с 55% к началу войны, — сказал он.

Хабек добавляет, что для Германии нереально полностью отказаться от российского газа к следующему году, учитывая новую инфраструктуру, необходимую для диверсификации импорта газа.

— Тем не менее, Германия будет пытаться сделать нереальное, — говорит Хабек.

Хабек назвал решение России прекратить поставки газа в Польше и Болгарии как пример реальности, когда энергия используется как оружие, и добавил, что Россия демонстрирует свою готовность к серьезным шагам.

— Они готовы прекратить поставки газа. Мы должны относиться к этому серьезно. Это касается и других европейских стран. Это реальность, где энергия используется как оружие, — отметил Хабек.

По словам Хабека, цель Германии — диверсифицировать энергетические инфраструктуры и обновить энергетическую инфраструктуру на основе возобновляемой энергии и массовой экономии.

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Во время своего визита в Польшу Хабек заявил, что Германия сможет справиться, если будет наложено эмбарго на российскую нефть.

Хабек подчеркнул, что Германия будет продолжать осуществлять платежи за энергоносители в евро или долларах.