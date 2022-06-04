Июнь, 04 в 17:58

Европейский Союз уже работает над седьмым пакетом санкций против страны-агрессора России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил в интервью польскому агентству PAP заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Так, на вопрос, начата ли в ЕС работа над следующим пакетом антироссийских санкций, он ответил: Да, конечно.

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Яблонский подчеркнул, что ограничительные меры против РФ должны быть еще более жесткими.

– Санкции должны быть еще более жесткими: в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю, прежде всего, о Газпромбанке. Также необходимо эмбарго на технологии, которые РФ может поставлять и использовать в своей промышленности, — объяснил он.

Яблонский отметил, что, помимо формальных санкций, нужно конфисковать, а не просто заморозить российские активы на территории Европы.

– Работы по этому вопросу уже ведутся, – заверил замминистра.

По его словам, “шансы на новые санкции высоки”.

Комментируя шестой пакет антироссийских санкций, Яблонский сообщил, что он не достаточен, но вместе с тем ограничит возможности Кремля финансировать войну против Украины.

– Это неидеальный пакет – есть определенные исключения… Всегда есть какие-то компромиссы, но мы колоссально продвинулись вперед, – заявил замглавы МИД Польши.

Яблонский объяснил, что важнейшим элементом шестого пакета санкций является нефтяное эмбарго. По его словам, еще три месяца тому назад подобный шаг Евросоюза считался нереальным.

Замминистра также отметил, что у Кремля все еще есть ресурсы для финансирования войны, а потому нужно отрезать РФ от источников получения средств.

– Мы должны конфисковать все имущество, все активы, которые сейчас замораживаем. И не только для того, чтобы РФ их не вернула, но и для того, чтобы их можно было использовать для поддержки Украины в обороне и восстановлении, — сообщил Яблонский.

Как известно, 3 июня Совет ЕС официально утвердил и ввел шестой пакет экономических и персональных санкций против России. В него вошло нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIFT (в том числе Сбербанка), приостановление вещания еще трех российских государственных телеканалов.

Кроме того, введены персональные санкции против российских военнослужащих, причастных к зверствам в Буче и других городах Украины, против жены и детей рупора Кремля Дмитрия Пескова, любовницы Владимира Путина Алины Кабаевой и других лиц. Всего в список попали 65 физических лиц и 18 организаций.

В то же время, по требованию Венгрии из санкционного списка был исключен патриарх РПЦ Кирилл.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ обязательно будет, но, скорее всего, без газового эмбарго.

Источник: PAP