Июнь, 03 в 16:45

Новый пакет санкций против Российской Федерации опубликован в официальном журнале ЕС.

Как отмечается, ЕС “самым решительным образом осуждает сообщения о зверствах, совершенных вооруженными силами Российской Федерации в Буче и других городах Украины”.

– Ввиду серьезности ситуации Евросовет считает, что 65 физических лиц и 18 организаций должны быть добавлены к перечню лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, – сказано в приложении к санкционному списку.

Среди россиян, которые попали в санкционный список, в частности, оказались основатель Яндекса Аркадий Волож, военнослужащие 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев, жена главы Северстали Александра Мордашова, дочь Дмитрия Пескова Елизавета, сын Николай, и жена Татьяна Навка.

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Также под ограничениями глава Роскомнадзора Андрей Липов, депутат Сергей Савостьянов, оккупационный “глава” Херсонской области Владимир Сальдо и его “заместитель” Кирилл Стремоусов, а также подконтрольная российским агрессорам самопровозглашенная “глава” Мелитополя Галина Данильченко.

В санкционном списке – пропагандисты издания РИА Новости, любовница Владимира Путина Алина Кабаева, владелец Независимой Нефтегазовой компании Эдуард Худайнатов и компании УАЗ, КАМАЗ, Оборонэнерго, Воентелеком, Балашихинский литейномеханический завод, ТатнефтьНефтехим, Сухой и Ремдизель.

С полным списком новых санкций против россиян можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что президент Владимир Зеленский у себя в соцсетях поблагодарил Евросоюз за новые санкции, в частности за шестой пакет, который “усилит давление на агрессора, лишив его доходов от продажи нефти.

Корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, тем временем, отметил у себя в Twitter, что вместе с 6-м пакетом санкций, который сейчас опубликован в официальном журнале ЕС, на сегодняшний день ЕС наложил визовые запреты и заморозил активы для 1158 физических и 98 юридических лиц из России и 195 физических и 35 организаций из Беларуси.