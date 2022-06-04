Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Украина составила санкционный список из более чем 12 тыс. россиян — МИД

Валентина Летяк, редактор ленты
МЗС України
Фото: Depositphotos

В Министерстве иностранных дел сообщили, что Украина подготовила список из более чем 12 тыс. россиян, в котором олигархи, чиновники, пропагандисты и военные преступники.

– Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность. В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тыс. российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников, – сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Дипломат отметил, что Украина вместе с партнерами работает над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к российской агрессии.

3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций против России, а также Беларуси, поддержавшей полномасштабную войну против Украины.

Сейчас смотрят

В новый пакет санкций вошло нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIFT, приостановление вещания российских государственных телеканалов и персональные санкции.

Читайте
Кабаева, пропагандисты и семья Пескова: новые санкции против РФ опубликованы в журнале ЕС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка