Украина составила санкционный список из более чем 12 тыс. россиян — МИД

Июнь, 03 в 21:00

В Министерстве иностранных дел сообщили, что Украина подготовила список из более чем 12 тыс. россиян, в котором олигархи, чиновники, пропагандисты и военные преступники.

– Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность. В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тыс. российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников, – сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Дипломат отметил, что Украина вместе с партнерами работает над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к российской агрессии.

3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций против России, а также Беларуси, поддержавшей полномасштабную войну против Украины.

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В новый пакет санкций вошло нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIFT, приостановление вещания российских государственных телеканалов и персональные санкции.