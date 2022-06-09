Июнь, 09 в 20:00

Министр юстиции Германии Марко Бушманн поддержал экспроприацию активов российских олигархов и их использование для послевоенного восстановления Украины.

Об этом он заявил в Люксембурге в кулуарах встречи министров юстиции стран Евросоюза. По словам Бушманна, следует различать государственные и частные активы.

Глава немецкого Минюста уточнил, что в случае частных активов возможно их изъятие. В то же время, необходимым условием для этого является доказательство в суде причастности подозреваемых к военным преступлениям или незаконным военным действиям в Украине.

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Бушманн подчеркнул, что именно Россия несет ответственность за огромный ущерб, нанесенный Украине во время полномасштабной войны. Он добавил, что послевоенное восстановление нашего государства потребует огромных средств.

– Украина не сможет сделать это самостоятельно. Поэтому нам нужно обсудить, как привлечь к этому Россию, – отметил Бушманн.

В прошлом месяце Еврокомиссия предложила квалифицировать обход санкций и попытки скрыть активы как уголовное преступление во всех государствах-членах Европейского Союза. Согласно предложению, в таких случаях может быть применена процедура экспроприации активов в отношении российских олигархов.

Как отметил в кулуарах встречи в Люксембурге еврокомиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, Еврокомиссия планирует быстро экспроприировать имущество российских олигархов и использовать их активы для восстановления Украины. Рейндерс заверил, что видит “почти единодушие” стран-членов ЕС в этом вопросе.

В целом Евросоюз заморозил активы 1 158 человек и 98 организаций в рамках шести пакетов санкций против России.

В мае глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что в ЕС нужно рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов Центробанка РФ и передаче их на послевоенное восстановление Украины.

Впоследствии в западных СМИ появилась информация, что Евросоюз планирует рассмотреть возможность использования для восстановления Украины доходов от замороженных активов российских олигархов, подвергшихся санкциям ЕС.

В Министерстве финансов Германии, в свою очередь, уверяли, что Берлин готов обсуждать конфискацию активов России в пользу Украины.

Источник: ZDF, Bild