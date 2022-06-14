Июнь, 14 в 8:38

Европейская комиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. Таким образом, окончательное решение останется за Европейским Советом.

Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на информированный источник.

— Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в ЕС, по словам нескольких официальных лиц, знакомых с обсуждениями, которые состоялись во время дебатов между членами комиссии в понедельник, — отметил источник.

Издание напомнило, что власти Украины неоднократно подчеркивали, что этот статус обеспечит бесценный моральный подъем во время войны.

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— Комиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом, – добавил источник издания.

Представитель Елисейского дворца отметил, что статус кандидата, если он будет предоставлен, будет лишь началом более длительного процесса.

По его словам, как только Украина потенциально получит статус кандидата, должны начаться переговоры. Методология членства в ЕС предусматривает переговоры по главам и обратимые переговоры в зависимости от того, как развивается страна. Поэтому есть требования, отвечающие стандартам ЕС, и в любом случае они будут очень требовательны к Украине.

Чтобы Украина получила статус кандидата в ЕС, нужно единогласное одобрение 27 глав государств и правительств в Европейском Совете, которые, как ожидается, рассмотрят этот вопрос на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Эксперты заявили Politico, что, по крайней мере, три страны до сих пор выступают против.

Что касается Молдовы и Грузии, которые также подали заявки на получение статуса кандидата, чиновники заявили, что в Еврокомиссии поддерживают Молдову, где сейчас действует проевропейское правительство. Но они менее уверены в Грузии, которая пострадала от всепроникающих политических потрясений и заметного отступления от демократии в последние годы.

11 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели — до 26 июня.