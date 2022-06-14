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В Еврокомиссии назвали точную дату, когда объявят выводы по заявке Украины

Валентина Летяк, редактор ленты
В Еврокомиссии назвали точную дату, когда объявят выводы по заявке Украины
Фото: Depositphotos

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе назвал дату объявления выводов по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе – это 17 июня.

– Я читал в прессе, что ЕК вчера приняла решение, но это не соответствует действительности. Еврокомиссия вчера ничего не решала. Она провела ознакомительные дебаты, позволяющие членам коллегии высказать свои мнения и видения по этому вопросу для того, чтобы подготовить решение, которое будет принято в пятницу, 17 июня, – подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время еврокомиссары готовятся к дебатам, а соответствующие службы дорабатывают документы.

Западные СМИ пишут, что Еврокомиссия 17 июня, скорее всего, рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз, однако выдвинет условия, касающиеся верховенства права и антикоррупционного законодательства.

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Этот вывод, который должна принять Коллегия комиссаров, требует единодушного одобрения 27 стран-членов ЕС.

Обретение кандидата на членство в ЕС запустит длительный процесс получения статуса действительного члена Евросоюза. Он может длиться больше десятилетия.

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Источник: УНИАН
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