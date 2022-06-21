Китай увеличил объем закупок нефти из РФ, а Индия планирует воспользоваться скидками

Июнь, 20 в 21:58

После полномасштабного вторжения России в Украину Москва начала наращивать продажу нефти за пределами Евросоюза, предлагая заманчивые скидки.

Так, главный импортер российской нефти за пределами Европы – Китай увеличил объемы закупок. По итогам мая объемы были на 55% больше, чем в мае 2021 года.

По данным главного таможенного управления Китая, импорт российской нефти в страну по трубопроводу Восточная Сибирь-Тихий океан, а также морем в мае достиг почти 8,42 млн тонн. Ранее импортером нефти №1 в КНР была Саудовская Аравия с 7,82 млн тоннами.

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Об увеличении закупок российской нефти Индией сообщал Госдепартамент США.

9 июня старший советник Госдепа по энергетической безопасности Эймос Хокстайн заявил, что Нью-Дели нарастила закупки нефти у РФ в среднем со 100 тыс. баррелей в сутки до почти 800 тыс. В Госдепе призвали Индию сдержать свои намерения.

— Не закупайте слишком много и действуйте так, чтобы это не выглядело, якобы вы воспользовались страданиями европейских и американских потребителей, — заявлял чиновник, имея в виду намерения Европы отказаться от российских энергоносителей.

Позже агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия намерена удвоить импорт нефти из России из-за существенных скидок.

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31 мая Европейский Союз в рамках очередного пакета санкций принял решение заблокировать весь импорт российской нефти, которая поступает морем, до конца 2022 года. В целом, эти планы должны сократить импорт нефти, поступающей из России по трубопроводам и морскому пути, на 90%.