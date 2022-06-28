Июнь, 27 в 23:09

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты готовятся предоставить Украине передовые средства противовоздушной обороны.

Об этом Салливан заявил на брифинге в Белом доме.

По его словам, Вооруженным силам Украины передадут передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Сейчас смотрят

— Я видел отчеты с конкретными подробностями о передовых средствах противовоздушной обороны, которые поставим украинцам. Я могу подтвердить, что мы фактически завершаем работу над пакетом, который включает передовые средства противовоздушной обороны. Не буду вдаваться в подробности системы. Я подожду, пока контракт действительно не будет выполнен, — сказал советник президента.

Что касается разговора президента Украины Владимира Зеленского с лидерами G7, то по словам Салливана, его первая просьба касалась именно дополнительных систем противовоздушной обороны, которые могли бы сбивать российские ракеты в небе.

Президент Зеленский рассказал лидерам о серии ракетных ударов по Киеву и другим городам Украины.

— У него были и другие просьбы, касающиеся экономической помощи, чтобы экономика Украины могла оставаться в основном стабильной и на плаву, — сказал Джейк Салливан.

Также в Украину поедут боеприпасы для артиллерийских и контрбатарейных радиолокационных комплексов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы развязанная Россией полномасштабная война в Украине завершилась к зиме, то есть – к концу 2022 года.