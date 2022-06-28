США передадут Украине передовые системы ПВО — Салливан
Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты готовятся предоставить Украине передовые средства противовоздушной обороны.
Об этом Салливан заявил на брифинге в Белом доме.
По его словам, Вооруженным силам Украины передадут передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности.
— Я видел отчеты с конкретными подробностями о передовых средствах противовоздушной обороны, которые поставим украинцам. Я могу подтвердить, что мы фактически завершаем работу над пакетом, который включает передовые средства противовоздушной обороны. Не буду вдаваться в подробности системы. Я подожду, пока контракт действительно не будет выполнен, — сказал советник президента.
Что касается разговора президента Украины Владимира Зеленского с лидерами G7, то по словам Салливана, его первая просьба касалась именно дополнительных систем противовоздушной обороны, которые могли бы сбивать российские ракеты в небе.
Президент Зеленский рассказал лидерам о серии ракетных ударов по Киеву и другим городам Украины.
— У него были и другие просьбы, касающиеся экономической помощи, чтобы экономика Украины могла оставаться в основном стабильной и на плаву, — сказал Джейк Салливан.
Также в Украину поедут боеприпасы для артиллерийских и контрбатарейных радиолокационных комплексов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы развязанная Россией полномасштабная война в Украине завершилась к зиме, то есть – к концу 2022 года.