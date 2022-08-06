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Эрдоган подтвердил, что договорился с Путиным об оплате за газ в рублях

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
зустріч Ердогана з путіним у сочі

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что он и российский президент Владимир Путин накануне в Сочи достигли соглашения о платежах за российский газ в рублях.

– Мы согласовали с Путиным оплату в рублях в торговле природным газом. Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим сторонам, – цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Накануне об этом соглашении между Эрдоганом и Путином сообщал Кремль, но официальная Анкара не комментировала эту информацию.

Вице-премьер России Александр Новак сказал, что страны постепенно переходят на оплату в национальной валюте, часть поставок уже будет оплачиваться в российских рублях.

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Также Эрдоган заявил, что снова предложил Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 августа Реджеп Тайип Эрдоган находился в Сочи с визитом и провел переговоры с российским диктатором Путиным. Ранее турецкий президент заявлял, что у западных политиков “неправильный подход” к предводителю кремлевского режима.

Турция осудила полномасштабное вторжение России в Украину и передала Киеву оружие, но при этом не присоединяется к санкциям США и ЕС против Москвы и продолжает импорт энергоносителей из страны-агрессора.

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Источник: Anadolu Ajansi

Скриншот: AFP

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