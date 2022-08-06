Эрдоган подтвердил, что договорился с Путиным об оплате за газ в рублях

Август, 06 в 19:38

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что он и российский президент Владимир Путин накануне в Сочи достигли соглашения о платежах за российский газ в рублях.

– Мы согласовали с Путиным оплату в рублях в торговле природным газом. Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим сторонам, – цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Накануне об этом соглашении между Эрдоганом и Путином сообщал Кремль, но официальная Анкара не комментировала эту информацию.

Вице-премьер России Александр Новак сказал, что страны постепенно переходят на оплату в национальной валюте, часть поставок уже будет оплачиваться в российских рублях.

Сейчас смотрят

Также Эрдоган заявил, что снова предложил Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 августа Реджеп Тайип Эрдоган находился в Сочи с визитом и провел переговоры с российским диктатором Путиным. Ранее турецкий президент заявлял, что у западных политиков “неправильный подход” к предводителю кремлевского режима.

Турция осудила полномасштабное вторжение России в Украину и передала Киеву оружие, но при этом не присоединяется к санкциям США и ЕС против Москвы и продолжает импорт энергоносителей из страны-агрессора.

Источник: Anadolu Ajansi

Скриншот: AFP