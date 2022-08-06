Эрдоган в очередной раз предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

Август, 06 в 16:03

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил наместнику Кремля Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber со ссылкой на заявление Эрдогана.

— Я еще раз напомнил Путину, что мы можем провести его встречу с Зеленским, – сказал турецкий президент журналистам по итогам встречи с президентом РФ в Сочи.

В пример, Эрдоган привел, по его мнению, удачные переговоры в Стамбуле, приведшие к соглашению о зерновом коридоре.

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— Несмотря на трудности, я верю в то, что кризис (война РФ против Украины, – Ред.) будет разрешен за столом переговоров, – сказал Эрдоган, добавив, что Анкара продолжает верить в свои намерения.

Намерение Эрдогана провести встречу Владимира Зеленского с Путиным звучит уже не в первый раз. Президент Турции неоднократно заявлял о своей инициативе, а также о том, что обращался к Путину на этот счет.

В Кремле уклоняются от прямого вопроса о готовности к таким переговорам, постоянно заявляя о необходимости тщательной подготовки и “выполнения их условий”.

Владимир Зеленский не раз подтверждал готовность встретиться с Путиным, но без ультиматумов со стороны Москвы и прокремлевских посредников.

3 августа Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что из Кремля начали поступать сообщения о желании начать переговоры с Украиной. По словам президента, если бы Россия действительно этого хотела, то не концентрировала бы свои войска в южных украинских областях.

5 августа Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным. За закрытой дверью они провели четыре часа.

Источник: TRT Haber