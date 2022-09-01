Сентябрь, 01 в 20:05

Федеральное правительство Германии отклонило новые требования Варшавы относительно репараций из-за убытков, которые понесла Польша со стороны нацистского Третьего Рейха во Второй мировой войне. Об этом сообщает немецкое радио Deutschlandfunk.

Спикер МИД Германии заявил в Берлине, что позиция Германии о том, что вопрос репараций закрыт, не изменилась.

Там заявили, что Польша уже отказывалась от дальнейшей компенсации в 1953 году, и подтверждала это несколько раз.

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Пресс-секретарь подчеркнул, что Германия несет политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.

1 сентября в Варшаве парламентская комиссия представила экспертный отчет, в котором ущерб, нанесенный нацистской Германией во время войны Польше, оценили почти в $1,3 трлн.

Лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский заявил, что Польша официально обратится в Германию с требованием о выплате военных репараций за нанесенный стране ущерб во время Второй мировой войны.

По словам Качиньского, он ожидает негативной реакции со стороны официального Берлина на это решение, но добавил, что за такие дела порой нужно бороться много лет.

Источник: Deutschlandfunk