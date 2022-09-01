Сентябрь, 01 в 17:52

Польша официально обратится в Германию с требованием о выплате военных репараций за нанесенный стране ущерб во время Второй мировой войны.

Об этом заявил в лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский перед презентацией рапорта о потерях, понесенных Польшей в результате агрессии и оккупации нацистского Третьего Рейха в период Второй мировой войны.

— Сегодня в Королевском замке в Варшаве будет окончательно принято и объявлено решение о том, что Польша обратится (в Германию, – Ред.) о выплате военных репараций, о возмещении всего, что немцы сделали в Польше в течение 1939 — 1945 годов,- заявил Качиньский.

Он признался, что ожидает негативной реакции со стороны официального Берлина на это решение, но добавил, что за такие дела порой нужно бороться много лет.

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— Мы не обещаем скорейшего успеха. Мы только говорим, что это польская обязанность, это устранение определенного недостатка, определенного пробела в нашей деятельности как суверенного государства. И мы, наконец, сообщаем о том, что нужно было сообщить уже давно, — подчеркнул Качинский.

Кроме Качиньского в презентации рапорта приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, маршалок Сейма РП Эльжбета Витек, политики, эксперты, активисты и представители СМИ.

В Польше над этим рапортом на протяжении пяти лет работала группа экспертов во главе с депутатом Аркадиушем Мулярчик. Сумма репараций составляет более 6,2 трлн злотых (более $1,5 трлн по состоянию на 2021 год).

Напомним, 1 сентября 1939 года нацистские войска при поддержке словацких вторглись на территорию Польши с трех направлений, одновременно начав атаку польских аэродромов и военных баз в Балтийском море. В ответ на “оборонительную операцию”, как ее называл Адольф Гитлер, через два дня войну Германии объявили Великобритания и Франция. Это стало началом Второй мировой войны.

Репарация — это полное или частичное возмещение государством, начавшим агрессивную войну, ущерб, причиненный государству, подвергшемуся нападению.