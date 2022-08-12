Август, 12 в 17:15

Ключевая цель Украины в развязанной РФ полномасштабной войне – это освобождение всех оккупированных территорий в международно признанных границах по состоянию на 1991 год.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире датской телерадиокомпании DR.

– Наша главная цель – это освобождение всех временно оккупированных территорий Украины в пределах 1991 года. Включая Херсон, Мариуполь, Бердянск, Луганск, Донецк и Крым, — заявил он.

Комментируя возможность “компромиссов” с РФ, Резников объяснил, что для начала российские оккупанты должны покинуть территорию Украины. Он также напомнил, что агрессору придется заплатить репарации за разрушения и убийства.

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– Мы хотим выиграть эту войну и освободить все наши территории. Компромисс возможен только когда россияне выведут войска с территории Украины, и мы будем обсуждать вопросы будущего соседства между Украиной и РФ (после освобождения территорий, — Ред.). Они должны будут заплатить репарации за все разрушенные города и инфраструктуру. Они должны будут заплатить за всех убитых украинцев – мирных и военных – за убийства, изнасилования, мародерство, за все зверства, – заявил Резников.

После этого у главы Минобороны спросили, существует ли опция определенного “территориального компромисса” с РФ.

– Территориальный компромисс для Украины – это международно признанные украинские границы по состоянию на 1991 год, — подчеркнул Резников в ответ.

Он добавил, что наше государство должно четко понимать архитектуру своей безопасности на годы вперед, поскольку обещания РФ не стоят бумаги, на которой они записаны.

Министр также заявил, что Украина никогда не анонсировала, на каком конкретно направлении украинские Вооруженные силы пойдут в контрнаступление для освобождения территорий. Резников уточнил, что это должен решать Генеральный штаб ВСУ.

Для начала Украине нужно стабилизировать фронт. В настоящее время его общая протяженность составляет около 2 500 км (речь идет о линии фронта с РФ, Беларусью и временно оккупированными украинскими территориями). На 1 300 км фронта происходят активные боевые действия.

– Я говорю о том, что прибрежная зона Украины сейчас очень важна. Впрочем, это не первый этап. Первый этап – стабилизация линии фронта, а уже после этого наш Генштаб решит, какой путь лучше для проведения контрнаступления, — отметил Резников.

Он выразил уверенность, что полномасштабная война завершится победой Украины и государств-союзников.

– Все будет происходить постепенно, шаг за шагом: так же, как мы освобождали Киевскую, Черниговскую, Сумскую области, остров Змеиный. Мы будем это делать и дальше – так, как делали до того, — добавил министр.

Источник: DR Denmark