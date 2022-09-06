Сентябрь, 05 в 22:48

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российская армия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей в полномасштабной войне в Украине.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на выступление Уоллеса в парламенте.

По его словам, Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава на войне в Украине.

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— По оценкам, на сегодняшний день погибло более 25 тыс. российских солдат, а всего, если вы посчитаете убитых, раненых, взятых в плен или десятки тысяч дезертиров, то это более 80 тыс., — заявил министр обороны.

Бен Уоллес считает, что такие потери российской армии окажут долгосрочное влияние на ее будущую боеспособность.

— Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей. И сейчас идет 194-й день того, что в общей сложности планировалось как месячная кампания, — отметил глава Минобороны Великобритании.

По его словам, украинская армия имеет реальные успехи на фронте, хотя и несет потери из-за тяжелых боев.

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Ранее сообщалось, что Великобритания намерена расширить продолжительность подготовки украинских военных и добавить еще две недели тренировок.