Август, 11 в 0:52

Великобритания вдвое увеличит количество поставок высокоточных реактивных систем залпового огня для Украины.

Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес в комментарии BBC.

По его словам, теперь у Украины будет шесть высокоточных РСЗО, а также “значительное” количество ракет, которые они запускают.

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В настоящее время Украина имеет три пусковые установки, которые являются аналогом американских HIMARS. В сообщении BBC не уточняется, какое именно оружие будет передано, но, скорее всего, речь идет о MLRS M270. Эти РСЗО имеют гусеничную основу, а не колеса, как у HIMARS, но при этом в британских M270 пусковая установка вмещает 12 ракет против шести в американской реактивной системе.

Бен Уоллес добавил, что это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на поставки боеприпасов и командные центры.

Глава оборонного ведомства Британии заявил об этом в Копенгагене, где проходит международная конференция с партнерами официального Киева, планирующими оказать новую военную и финансовую поддержку Украине.

По его словам, Лондон “очень доволен” тем, как Украина использует ракетные системы, уже полученные со стороны стран Запада. Он добавил, что украинские вооруженные силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы.

Бен Уоллес отметил, что использование западных систем является частью перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

— Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина, — сказал британский министр.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео, на котором видно, как работают американские М270 MLRS на войне.