Президент США Джо Байден принял окончательное решение не признавать Россию государством — спонсором терроризма.

Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В понедельник Байден заявил, что Россию не следует признавать государством, поддерживающим терроризм, как того требует Украина. Москва предупредила, что если Белый дом решиться на такой шаг, то это окончательно разорвет американо-российские связи.

По словам Жан-Пьер, назначение России как государства — спонсора терроризма может привести к задержке экспорта продовольствия и поставить под угрозу сделки по перевозке товаров через Черное море.

