Сентябрь, 06 в 22:01

Президент США Джо Байден принял окончательное решение не признавать Россию государством — спонсором терроризма.

Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В понедельник Байден заявил, что Россию не следует признавать государством, поддерживающим терроризм, как того требует Украина. Москва предупредила, что если Белый дом решиться на такой шаг, то это окончательно разорвет американо-российские связи.

Сейчас смотрят

По словам Жан-Пьер, назначение России как государства — спонсора терроризма может привести к задержке экспорта продовольствия и поставить под угрозу сделки по перевозке товаров через Черное море.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/toVnTUdeSV — The White House (@WhiteHouse) September 6, 2022

Напомним, что 3 мая Верховная Рада обратилась в Конгресс США с просьбой признать Россию страной — спонсором терроризма.

27 июля Сенат единогласно одобрил необязательную резолюцию, призывающую признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Детальнее о том, что будет означать признание РФ страной-террористом, читайте на Фактах ICTV.