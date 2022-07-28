Сенат США вимагає від Держдепу визнати Росію спонсором тероризму

Липень, 28 в 13:49

Сенат США одноголосно схвалив необов’язкову резолюцію (nonbinding resolution), яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою – спонсором тероризму через її дії у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели до “смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей”.

Очікується, як пише газета The New York Times, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі буде рішучим прихильником її ухвалення. Але повноваження визнавати державу спонсором тероризму належить Державному департаменту.

Тим не менш ухвалення резолюції Сенатом чинить ще більший тиск Конгресу на адміністрацію Байдена, щоб додати Росію до списку спонсорів тероризму.

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Цей список вже охоплює Кубу, Північну Корею, Іран і Сирію.

— Збройні сили Російської Федерації вчиняли численні безсудні страти невинних мирних жителів і намагалися прикрити свої звірства масовими похованнями на території Україні, – йдеться в законопроєкті Сенату.

У травні до обох палат Конгресу США із проханням визнати РФ країною – спонсором тероризму звернулася Верховна Рада. З таким же закликом до світової спільноти регулярно звертаються Володимир Зеленський і голова ОП Андрій Єрмак.

Які наслідки для країни, яку визнають спонсором тероризму?

контроль за експортом товарів подвійного призначення;

заборона на постачання зброї;

заборона на економічну допомогу;

відмова у податкових пільгах компаніям, які працюють в такій країні;

санкції проти країн, які допомагають спонсору тероризму;

замороження власності такої країни;

іміджевий тиск: бізнес не хоче мати справу зі спонсором тероризму.

Раніше у Конгресі США зареєстрували проєкт резолюції, в якому дії Росії в Україні визнаються як геноцид українського народу.

Проєкт запропонували американські сенатори Джим Ріш і Бен Кардін. У ньому йдеться, зокрема, про навмисне убивство російськими військами мирного населення, акти депортації.