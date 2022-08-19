Август, 19 в 19:00

Признание России страной — спонсором терроризма будет иметь три ключевых последствия, и это не только новые санкции.

О деталях рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Общественному, которое транслировалось в эфире общенационального телемарафона.

Он напомнил, что Литва и Латвия уже признали РФ террористическим государством. Однако ключевым является решение Соединенных Штатов, которое могло бы стать чрезвычайно важным шагом.

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Первым его последствием будет упрощенное введение новых антироссийских санкций.

– Если в Литве, Латвии наши друзья это делают, это круто. Но это символ. Если это делают американцы и вводят статус либо страна-террорист, либо страна — спонсор терроризма, новые санкции проходят гораздо проще и лучше в любом Конгрессе и Сенате, – отметил Климкин.

Вторым последствием станет ответственность для тех стран, которые все еще сотрудничают с РФ. К примеру, Индия до сих пор покупает российскую нефть со скидкой. А если бы Россию признали страной-террористом, под санкции попали бы индийские компании, которые это делают.

– Сейчас американцы пытаются перебить попытки обхода санкций через Китай… А тогда это будет системно. Зачистят всех, кто сотрудничает с Россией в определенных сферах, — объяснил Климкин.

И третье последствие: статус страны-террориста для РФ значительно упростил бы изъятие ее замороженных активов по всему миру на восстановление Украины.

– Чтобы использовать их для восстановления, их нужно конфисковать. Для этого нужны решения судов. У кого забирают деньги? У преступников. Потому эти деньги нужно криминализировать. Если есть решение о стране-террористе – представляете, насколько будут проще решения национальных судов?.. Это будет в десятки раз проще, — подчеркнул Климкин.

Комментируя колебания США в этом вопросе, экс-министр подтвердил, что Вашингтон пытается сохранить какое-то пространство для диалога с РФ.

– Это санкционное ядерное оружие. Все то, что сейчас происходит со стороны США, назовем это “ракетными ударами”… А вот решение о стране-террористе – это санкционное ядерное оружие, это полная конфискация российских активов или почти полная. Поэтому США говорят: мы же можем, но одновременно нам нужны разговоры по контролю над стратегическими вооружениями. Поэтому американцы используют и “пряник”, и “кнут”, — заявил Климкин.

Как известно, 10 мая Сейм Литвы признал РФ террористическим государством. А 11 августа Сейм Латвии принял заявление, которым признал Россию страной — спонсором терроризма.

В то же время США не спешат предпринимать аналогичный шаг. Согласно сообщениям американских СМИ, в Госдепе США предупреждают Конгресс о проблемах, которые могут возникнуть в случае принятия соответствующего решения.