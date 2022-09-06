Елизавета II официально назначила Лиз Трасс новым премьер-министром Британии

Сентябрь, 06 в 15:04

47-летняя Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Как отмечает издание The Guardian, совместное фото королевы Елизаветы II и Лиз Трасс из аудиенции в замке Балморал в Шотландии — это все, что, скорее всего, получат журналисты.

Дело в том, что телекамерам запрещено снимать эти встречи и даже после своей отставки премьеры почти ничего не рассказывают о своих встречах с монархом.

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Что касается королевы, то она почти не говорила о своих аудиенциях с руководителями правительств Британии. Для нее Трасс – уже 15-й премьер-министр.

По протоколу мужчина-премьер должен поклониться и пожать руку монарху, а премьер-женщина делает реверанс. В последние годы этот эпизод фотографировали для СМИ. Других формальностей нет.

После объявления о том, что Лиз Трасс официально возглавила правительство Великобритании, в ее аккаунте в Twitter сменили статус Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

За час до того, как Лиз Трасс навестила Балморал, на аудиенции у королевы был Борис Джонсон с женой. Елизавета II приняла его отставку с поста премьер-министра.