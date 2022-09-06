Больше не премьер: королева приняла отставку Джонсона, а в его аккаунте новый статус

Сентябрь, 06 в 14:38

Королева Соединенного Королевства Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Британии.

Корреспондент Крис Шип из ITV сообщил, что Букингемский дворец подтвердил отставку Джонсона.

Встреча Джонсона с королевой состоялась в частной резиденции английских королей в Шотландии, замке Балморал.

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Издание Daily Mail отметило, что Борис Джонсон и его жена Керри Джонсон были на аудиенции у королевы почти 40 минут.

Boris Johnson has left Balmoral after being formally dismissed from his role by the Queen — he is no longer the UK Prime Minister.@LBC | @LBCNews pic.twitter.com/Pt6UnbfswT — Alan Zycinski (@AlanJZycinski) September 6, 2022

После чего оставили Балморал за несколько минут до полудня по местному времени.

— Сегодня утром достопочтенный член парламента Борис Джонсон получил аудиенцию у королевы и подал в отставку с должности премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Ее Величество любезно приняло, — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Вскоре после аудиенции с королевой в профиле Бориса Джонсона в Twitter появился его новый статус, описывая его как бывшего премьер-министра Соединенного Королевства.

После того как Джонсон покинул Балморал, к замку для встречи с королевой прибыла Лиз Трасс, которая займет кресло премьер-министра Британии.

Soon-to-be Prime Minister Liz Truss and her husband arrive at Balmoral Castle to meet the Queenhttps://t.co/PH6wW9fr6P pic.twitter.com/MVWKr5I2QA — BBC Politics (@BBCPolitics) September 6, 2022

5 сентября стало известно, что новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс. Она станет третьей женщиной — премьер-министром в истории Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.