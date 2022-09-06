Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Больше не премьер: королева приняла отставку Джонсона, а в его аккаунте новый статус

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Королева Соединенного Королевства Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Британии.

Корреспондент Крис Шип из ITV сообщил, что Букингемский дворец подтвердил отставку Джонсона.

Встреча Джонсона с королевой состоялась в частной резиденции английских королей в Шотландии, замке Балморал.

Сейчас смотрят

Издание Daily Mail отметило, что Борис Джонсон и его жена Керри Джонсон были на аудиенции у королевы почти 40 минут.

После чего оставили Балморал за несколько минут до полудня по местному времени.

— Сегодня утром достопочтенный член парламента Борис Джонсон получил аудиенцию у королевы и подал в отставку с должности премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Ее Величество любезно приняло, — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Вскоре после аудиенции с королевой в профиле Бориса Джонсона в Twitter появился его новый статус, описывая его как бывшего премьер-министра Соединенного Королевства.

Скриншот: Twitter Бориса Джонсона

Читайте
Путин ошибается, если думает, что может нас запугать: Джонсон произнес прощальную речь

После того как Джонсон покинул Балморал, к замку для встречи с королевой прибыла Лиз Трасс, которая займет кресло премьер-министра Британии.

5 сентября стало известно, что новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс. Она станет третьей женщиной — премьер-министром в истории Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Читайте
Кто такая Лиз Трасс – новый премьер Британии, и как она относится к Украине и РФ

Источники: Daily Mail, The Guardian
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка