Больше не премьер: королева приняла отставку Джонсона, а в его аккаунте новый статус

Королева Соединенного Королевства Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Британии.

Корреспондент Крис Шип из ITV сообщил, что Букингемский дворец подтвердил отставку Джонсона.

Встреча Джонсона с королевой состоялась в частной резиденции английских королей в Шотландии, замке Балморал.

Издание Daily Mail отметило, что Борис Джонсон и его жена Керри Джонсон были на аудиенции у королевы почти 40 минут.

Boris Johnson has left Balmoral after being formally dismissed from his role by the Queen — he is no longer the UK Prime Minister.@LBC | @LBCNews pic.twitter.com/Pt6UnbfswT

— Alan Zycinski (@AlanJZycinski) September 6, 2022