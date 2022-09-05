Сентябрь, 05 в 14:39

В понедельник, 5 сентября, консервативная партия Британии назвала имя нового премьер-министра страны.

Им стала Лиз Трасс, занимавшая до этого пост министра иностранных дел Великобритании.

Она вступит в должность премьера 6 сентября – сразу после назначения королевой.

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Отмечается, что церемония пройдет в поместье королевы Балморал в Шотландии, а не в Букингемском дворце.

Трасс – третья женщина-премьер-министр в истории Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

В этот же день, 5 сентября, сложил полномочия действующий глава британского правительства Борис Джонсон, он должен сообщить об этом королеве Елизавете II.

В последнем этапе выборов Трасс соревновалась с бывшим министром финансов Риши Сунаком.

В голосовании принимало участие около 200 тыс. членов Консервативной партии, оно продолжалось с начала августа.

В своей предвыборной кампании Лиз Трасс обещала продолжить политику Бориса Джонсона относительно Украины. По ее словам, президент Владимир Зеленский должен стать первым, кому она позвонит на должности премьера.

Новый премьер планирует работать над увеличением военной помощи Киеву вместе с партнерами по Группе семи.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке. После этого он позвонил президенту Зеленскому и обсудил с ним дальнейшую помощь для Украины. Несколько недель спустя в Британии начали выбирать нового главу правительства.