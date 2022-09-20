Сентябрь, 20 в 12:46

На этой неделе Украина будет в центре всеобщих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом перед их началом по итогам встречи министров иностранных дел сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

– Это будет самая важная неделя в ООН. Украина будет центральной темой… – анонсировал Жозеп Боррель.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что Украина бьется, подвергается бомбардировкам и ракетным обстрелам.

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Остальная часть мира в настоящее время “поражена ростом цен на энергию и продовольствие, а также высокими учетными ставками”.

Таким образом, отмечает Жозеп Боррель, высокие цены на энергетику и продовольствие, вызванные войной, создали поразивший всех финансовый кризис.

По мнению высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики, европейцы должны больше взаимодействовать с остальным миром, чтобы говорить об этих проблемах.

– Мы будем определяться, как противодействовать российскому нарративу, чтобы убедить людей, что не санкции вызвали эти проблемы, а война России против Украины, – добавил высокий представитель ЕС.

Напомним, что утвержденную президентом Украины делегацию для участия в Генассамблее ООН возглавляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Его заместителем назначен постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

20 сентября с обращением к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций должен выступить президент Владимир Зеленский.

Трансляция начнется ориентировочно в 16.00.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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