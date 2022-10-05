Почти каждый четвертый офицер: под Лиманом ВСУ разгромили элитную бригаду ГРУ

Октябрь, 05 в 19:15

Под Лиманом Донецкой области Вооруженные силы Украины разгромили базирующуюся в Тольятти элитную бригаду Главного разведывательного управления Российской Федерации.

По данным BBC, во время отступления погибли по меньшей мере девять российских оккупантов, а еще один военный РФ из подразделения был тяжело ранен.

– Это, вероятно, наибольшая одноразовая потеря 3 бригады спецназначения. В то же время подразделение терпит потери с самого начала вторжения в Украину, — говорится в сообщении.

Родственники российских оккупантов в соцсетях сообщали в конце сентября и начале октября, что погибла почти вся бригада ГРУ.

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— Всю 3 спецбригаду спецназа погубили, бросив в мясорубку. Какой он у меня хороший был, – отметила сестра одного из захватчиков.

Почти каждый четвертый погибший спецназовец ГРУ оказался офицером, потеря которых становится очень “ощутимой” для войск РФ и имеет низкие темпы восстановления, отмечает российская служба BBC.