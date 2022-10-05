Противодействие новым видам вооружения: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого рассмотрели вопрос противодействия новым видам вооружения, привлеченного российской армией.
На заседании обсудили информацию от разведки, штаба ВСУ и командующих войсками оперативных направлений по обстановке на фронте, вопросу стабилизации ситуации в деоккупированных районах, рассмотрели планы по дальнейшему освобождению украинских территорий.
Во время заседания проанализировали актуальные потребности сил обороны в материально-техническом обеспечении и ход подготовки войск к зимнему периоду, сообщает Офис президента.
В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец и секретарь СНБО Алексей Данилов.