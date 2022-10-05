Противодействие новым видам вооружения: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Октябрь, 05 в 12:30

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого рассмотрели вопрос противодействия новым видам вооружения, привлеченного российской армией.

На заседании обсудили информацию от разведки, штаба ВСУ и командующих войсками оперативных направлений по обстановке на фронте, вопросу стабилизации ситуации в деоккупированных районах, рассмотрели планы по дальнейшему освобождению украинских территорий.

Во время заседания проанализировали актуальные потребности сил обороны в материально-техническом обеспечении и ход подготовки войск к зимнему периоду, сообщает Офис президента.

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В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец и секретарь СНБО Алексей Данилов.