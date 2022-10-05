Украина может атаковать HIMARS большинство целей, в том числе в Крыму – Пентагон
С помощью снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS Украина может атаковать большую часть целей на фронте, сказала на брифинге заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
По ее словам, это касается также территории оккупированного Крыма, поскольку полуостров принадлежит Украине.
– Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя, – отметила она.
Президент США Джо Байден 1 октября принял закон, которым предусмотрено выделение помощи Украине на $12,4 млрд.
Документ позволит продолжить финансирование американского правительства и его деятельности на текущем уровне до 16 декабря 2022 года.