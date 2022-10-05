Октябрь, 05 в 11:39

С помощью снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS Украина может атаковать большую часть целей на фронте, сказала на брифинге заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

По ее словам, это касается также территории оккупированного Крыма, поскольку полуостров принадлежит Украине.

– Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя, – отметила она.

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Президент США Джо Байден 1 октября принял закон, которым предусмотрено выделение помощи Украине на $12,4 млрд.

Документ позволит продолжить финансирование американского правительства и его деятельности на текущем уровне до 16 декабря 2022 года.