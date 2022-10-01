Байден подписал закон о выделении Украине $12,4 млрд

Октябрь, 01 в 10:11

Президент США Джо Байден одобрил закон о временном финансировании американского правительства, который, среди прочего, предусматривает предоставление помощи Украине в размере около $12,4 млрд.

Как объяснили в Белом доме, деньги предназначены для обеспечения безопасности Украины, которая продолжает бороться за отвоевание своих территорий, в частности для финансовой поддержки и предоставления военной помощи.

В целом закон позволит продолжить финансирование американского правительства и его деятельности на текущем уровне до 16 декабря 2022 года.

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Напомним, 29 сентября Сенат Конгресса США окончательно принял законопроект о временном бюджетном финансировании, которым предусмотрено $12,4 млрд немедленной помощи Украине.

Согласно документу, $3 млрд из этих средств будут направлены на предоставление военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку.

Еще $1,5 млрд пойдут на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам. $2,8 млрд направят на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Источник: Белый дом