Байден подписал закон о выделении Украине $12,4 млрд
Президент США Джо Байден одобрил закон о временном финансировании американского правительства, который, среди прочего, предусматривает предоставление помощи Украине в размере около $12,4 млрд.
Как объяснили в Белом доме, деньги предназначены для обеспечения безопасности Украины, которая продолжает бороться за отвоевание своих территорий, в частности для финансовой поддержки и предоставления военной помощи.
В целом закон позволит продолжить финансирование американского правительства и его деятельности на текущем уровне до 16 декабря 2022 года.
Напомним, 29 сентября Сенат Конгресса США окончательно принял законопроект о временном бюджетном финансировании, которым предусмотрено $12,4 млрд немедленной помощи Украине.
Согласно документу, $3 млрд из этих средств будут направлены на предоставление военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку.
Еще $1,5 млрд пойдут на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам. $2,8 млрд направят на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.
Источник: Белый дом