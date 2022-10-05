ЕС согласовал новые санкции против России
Сегодня, 5 октября, страны Европейского Союза согласовали новые санкции против России после аннексии новых территорий Украины.
Об этом сообщает AFP.
В настоящее время в Совете Евросоюза председательствует Чехия.
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Ранее лидеры стран ЕС осудили незаконную аннексию Россией территории Украины и заявили, что не признают “присоединение” к РФ частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Также в ЕС никогда не признают незаконных референдумов, организованных Россией.
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