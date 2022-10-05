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ЕС согласовал новые санкции против России

Марта Бондаренко, редактор ленты
ЕС согласовал новые санкции против России

Сегодня, 5 октября, страны Европейского Союза согласовали новые санкции против России после аннексии новых территорий Украины.

Об этом сообщает AFP.

В настоящее время в Совете Евросоюза председательствует Чехия.

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Ранее лидеры стран ЕС осудили незаконную аннексию Россией территории Украины и заявили, что не признают “присоединение” к РФ частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также в ЕС никогда не признают незаконных референдумов, организованных Россией.

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Источник: AFP
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