Октябрь, 05 в 11:16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны должны создать Международный трибунал по расследованию и наказанию России за военные преступления в Украине.

Об этом Зеленский заявил во время онлайн-выступления в Конституционном совете Франции в Париже.

Глава государства напомнил слова из приговора Нюрнбергского трибунала о том, что преступления совершаются конкретными людьми, а не абстрактными лицами, и потому только наказанием конкретных индивидуумов можно обеспечить соблюдение положений международного права.

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Зеленский подчеркнул, что военные преступления российских оккупантов вполне реально расследовать и доказать вину. Кроме того, перед законом должны отвечать не только солдаты или их командование, но и российские власти, совершившие “первоначальное преступление”.

– Все вы знаете, как руководство России, прячась за лживыми рассказами о государственном суверенитете, скрывается от справедливой ответственности за совершенное. Нам нужно это преодолеть. Должен быть создан Специальный трибунал относительно преступления агрессии против Украины, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, справедливо требовать от Кремля и выплаты ущерба, нанесенного Украине этой войной.

– И еще одно. То, без чего послевоенная справедливость просто невозможна. Это компенсация за все утраты и разрушения. Уже сейчас, в октябре, мы предлагаем всем, кто ценит международное право, поддержать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН фундаментальную резолюцию, которая подтвердит международно-правовое обязательство России по выплате репараций за эту войну. И признает необходимость компенсационного механизма, через который такое обязательство может быть реализовано, — заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что порядок юридических шагов в этом плане ясен, и Украина может представить его всем заинтересованным субъектам.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в пользу Украины должны передать все конфискованные российские активы. Это сотни миллиардов долларов.

Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас в Украине разрабатывают механизм, который позволяет взыскать с Российской Федерации репарации за причинение вреда ее природе.