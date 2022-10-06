Мир не может позволить себе оставить Украину наедине с агрессором — Кондратюк

Октябрь, 06 в 18:13

Россия продолжает в Украине жестокие преступления, массовые убийства и пытки мирного населения, уничтожает инфраструктуру, проводит фейковые референдумы.

Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в своем обращении к участникам Саммита глав парламентов G20.

Она отметила, что особым цинизмом характеризуется настоящее намерение РФ осуществить незаконную аннексию временно оккупированных территорий Украины в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, как это было в Крыму в 2014 году.

Сейчас смотрят

— Обращаюсь к лидерам парламентов стран-участников саммита, всем законодательным органам стран мира, которые понимают вес и ценность уважения к международному праву – не только осудить. А ни при каких обстоятельствах не признавать результаты псевдореферендумов, проведенных под дулами автоматов российских военных на временно оккупированных территориях Украины, — сказала она.

Кондратюк добавила, что Украина солидарна с призывом Антониу Гутерриша “работать вместе, чтобы положить конец этой разрушительной и бессмысленной войне и поддержать Устав ООН и международное право”.

Заместитель спикера ВР подчеркнула, что Украине нужны не просто посредники в достижении мира, а союзники, гаранты и партнеры, готовые внести свой вклад в общее дело.

— Мир не может позволить себе оставить Украину наедине с агрессором. Страну-соучредительницу ООН, государство, которое добровольно, во имя мира отказалось от третьего по мощности ядерного арсенала на планете.

Елена Кондратюк возглавляет делегацию ВР во время участия в двухдневном Саммите глав парламентов G20, который стартовал 6 октября в Джакарте (Индонезия).