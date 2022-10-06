РФ придумает новую эскалацию, если реакция мира будет слабой: выступление Зеленского в Институте Лоуи

Октябрь, 06 в 15:33

Если реакция мира сейчас будет слабой, Россия придумает какую-нибудь новую эскалацию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в австралийском Институте Лоуи.

Он отметил, что Россия пытается поставить международное сообщество в такие условия, чтобы реакция на очередное российское преступление против международного права не соответствовала его тяжести — так же, как с Крымом.

— В 2014-м мы не увидели, например, действительно жестких санкций против России. Она не была наказана за это преступление. Тогда было очень сильное желание у многих в мире закрыть глаза на аннексию, считать войну просто “кризисом” и продолжать отношения с Россией… Но так всегда бывает: когда преступник не получает должного наказания за совершенное преступление, он воспринимает это как разрешение на дальнейшие преступные действия. Они слабы — так реагирует агрессор, когда не чувствует ответа, — сказал президент.

Он напомнил, что Путин для новой аннексии украинских территорий выбрал 30 сентября. Именно в этот день 84 года назад другой агрессор добился подписания Мюнхенского соглашения. Тоже – чтобы аннексировать чужую землю.

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— Именно поэтому преступная война должна завершиться справедливым поражением начавшего ее. Агрессор должен проиграть. Именно это дает мир поколениям. Не какие-либо сговоры с агрессором, не умиротворение агрессора, а его проигрыш. Следовательно, восстановление мира. А значит, Украина должна выиграть, – отметил он.

По словам Зеленского, Путин сейчас внимательно анализирует реакцию мира на устроенные им псевдореферендумы на украинской земле и на объявления об аннексии украинских территорий.

— Что его интересует? Очень просто: его интересует, есть ли у него потенциал для эскалации. Если реакция мира сейчас будет слабой, Россия придумает какую-нибудь новую эскалацию.

Он подчеркнул, что спектр преступных действий РФ очень широк: ракетный террор, массовые убийства, преступные депортации, радиационный шантаж на захваченной Запорожской атомной станции, продовольственный кризис, энергетический кризис.

Президент добавил, что красноречивой была и недавняя диверсия на газопроводах в Балтийском море.

Зеленский подчеркнул, что именно поэтому мир сейчас должен показать силу, чтобы поставить точку в агрессии, способности агрессора к эскалации.