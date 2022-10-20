Борис Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра — Times

Октябрь, 20 в 17:04

Борис Джонсон намерен бороться за пост лидера Консервативной партии и кресло премьер-министра после отставки Лиз Трасс 20 октября.

Британская газета The Times пишет, что Джонсон считает это вопросом “национальных интересов”.

Бывший премьер-министр покинул пост лишь шесть недель назад, и по некоторым опросам, имеет все шансы вернуться на этот пост.

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Несколько членов парламента от Тори уже предполагают, что именно он должен заменить Лиз Трасс, которая объявила об отставке после 44 дней пребывания в должности.

7 июля Борис Джонсон сообщил, что уходит в отставку. Этому предшествовал скандал с участием Джонсона из-за вечеринки в разгар пандемии коронавируса, за что его раскритиковала общественность.

Тогда он извинился в парламенте за участие в многолюдной вечеринке во время карантина и заявил, что не намерен уходить в отставку. Борису Джонсону не смогли объявить вотум недоверия.

Но уже в начале июля в правительстве Джонсона началась растущая волна отставок. По информации BBC, это происходило в знак протеста против его руководства.