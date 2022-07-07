Июль, 07 в 11:21

В ближайшие часы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщит, что уйдет в отставку. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на разные источники.

Также он покинет пост лидера Консервативной партии.

Но, как отмечает Sky News, даже после этого Борис Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до того момента, пока не изберут нового главу правящей партии. Ожидается, что выборы пройдут в октябре.

Сейчас смотрят

Что этому предшествовало

Напомним, в июне этого года более 50 депутатов от Консервативной партии призвали объявить Борису Джонсону вотум недоверия, чтобы он сложил полномочия премьер-министра.

Причиной тому было то, что в резиденции Джонсона проходили вечеринки в разгар пандемии коронавируса, за что его жестко раскритиковала общественность.

Тогда британский премьер извинился в парламенте за участие в многолюдной вечеринке во время карантина и заявил, что не намерен уходить в отставку. Борису Джонсону не смогли объявить вотум недоверия.

Но уже в начале июля в британском правительстве премьера Бориса Джонсона началась “растущая волна” отставок. По информации BBC, это происходило в знак протеста против его руководства.

Почему Джонсона начали критиковать в Консервативной партии – читайте в нашем материале.