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Кулеба призвал предоставить больше систем ПВО после массированных ракетных атак РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Кулеба призвал предоставить больше систем ПВО после массированных ракетных атак РФ
Фото: Факты ICTV

Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, чтобы атаковать энергетическую инфраструктуру и оставить мирных жителей без света.

– Суббота в Украине началась со шквала российских ракет, нацеленных на критическую гражданскую инфраструктуру. Часть мы перехватили, другие ударили по целям. ПВО спасает жизнь. В столицах не должно быть ни минуты промедления с решением о системах ПВО для Украины, — считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Россия пыталась атаковать ряд областей Украины, среди которых Киевская, Волынская, Хмельницкая, Черновицкая, Одесская, Ровенская и Львовская.

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Известно, что силы ПВО смогли сбить несколько ракет по направлению к Киеву, отметил мэр Виталий Кличко. А на Волыни зафиксировано по меньшей мере два удара по объектам энергетики, из-за чего в окрестных населенных пунктах отсутствуют поставки электричества и воды, сообщили в ОВА.

В частности, в Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, в результате чего в нескольких населенных пунктах нет света. Коммунальные службы пытаются ликвидировать последствия атаки и возобновить электроснабжение.

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