Борис Джонсон отказался от участия в гонке за пост лидера консерваторов, проложив Риши Сунаку открытый путь для того, чтобы стать премьер-министром. Риши Сунак ранее занимал пост канцлера казначейства Великобритании.

Высокопоставленные представители Консервативной партии предупредили, что возвращение Бориса Джонсона на пост премьера приведет к хаосу. Да и сам Джонсон признал, что у него недостаточно поддержки депутатов, чтобы возглавить единую партию.

Ранее Джонсон заявил, что заручился поддержкой 102 коллег, но только около 60 публично подтвердили его поддержку.

При этом Джонсон, который официально не начинал избирательную кампании, заявил, что мог бы добиться победы в 2024 году, но это было “просто не то что нужно делать”.

Вскоре после этого Сунак написал в Twitter, что Великобритания благодарна Джонсону за Brexit и борьбу с коронавирусом, а также за борьбу с Владимиром Путиным из-за войны в Украине.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.

He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.

We will always be grateful to him for that.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022