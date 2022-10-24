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Борис Джонсон отказался от участия в гонке за пост лидера консерваторов, проложив Риши Сунаку открытый путь для того, чтобы стать премьер-министром. Риши Сунак ранее занимал пост канцлера казначейства Великобритании.

Высокопоставленные представители Консервативной партии предупредили, что возвращение Бориса Джонсона на пост премьера приведет к хаосу. Да и сам Джонсон признал, что у него недостаточно поддержки депутатов, чтобы возглавить единую партию.

Ранее Джонсон заявил, что заручился поддержкой 102 коллег, но только около 60 публично подтвердили его поддержку.

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При этом Джонсон, который официально не начинал избирательную кампании, заявил, что мог бы добиться победы в 2024 году, но это было “просто не то что нужно делать”.

Вскоре после этого Сунак написал в Twitter, что Великобритания благодарна Джонсону за Brexit и борьбу с коронавирусом, а также за борьбу с Владимиром Путиным из-за войны в Украине.

— Хотя он решил больше не баллотироваться на пост премьер-министра, я искренне надеюсь, что он продолжит вносить свой вклад в общественную жизнь своей страны и за рубежом, — отметил Сунак.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out. He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine. We will always be grateful to him for that. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

Сунак, занявший летом второе место в гонке против Лиз Трасс, за выходные получил множество сторонников, начиная от правых, таких как Кеми Баденок и Суэлла Брейверман, и заканчивая более центристскими фигурами, такими как Джереми Хант, канцлер казначейства, и Грант Шаппс, министр внутренних дел.

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Ожидается, что в понедельник утром Сунак сможет подобрать под себя еще много депутатов-консерваторов.

Сунак должен подтвердить голосами свои кандидатуры к 14:00 понедельника.

Кто такой Риши Сунак?

Родители Сунака приехали в Великобританию из Восточной Африки. Оба индийского происхождения. Сам он родился уже в Саутгемптоне в 1980 году.

Отец Сунака был семейным врачом NHS (национальной службы здоровья), а мама владела собственной аптекой.

Впервые в британский парламент Риши Сунак был избран в 2015 году и переизбран в 2017 и 2019 годах.

— Мне посчастливилось сделать успешную карьеру в бизнесе. Я стал соучредителем крупной инвестиционной фирмы, работающей с компаниями от Силиконовой долины до Бангалора. Затем я использовал этот опыт, чтобы помочь небольшим и предприимчивым британским компаниям успешно развиваться. От работы в крошечной аптеке моей мамы до моего опыта создания крупного бизнеса, я своими глазами видел, как политики должны поддерживать свободное предпринимательство и инновации, чтобы обеспечить наше будущее процветание, — рассказывает про себя Риши Сунак.

Кандидат на пост премьера учился в Винчестерском колледже, Оксфордском университете и Стэнфордском университете.

Он успел побывать директором школы, членом правления большого молодежного клуба, посвящал свое время образовательным программам.

В июле 2019 года Риши Сунак был назначен главным секретарем казначейства Великобритании. В феврале 2020 года стал канцлером казначейства, и занимал эту должность до июля 2022 года.

В свободное время Сунак занимается спортом, играет в крикет, футбол и смотрит фильмы.