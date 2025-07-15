Базовая помощь: как изменятся выплаты многодетным семьям в 2025 году

С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект по внедрению новой формы социальной помощи для семей с низким уровнем дохода. Инициативу реализует Пенсионный фонд при поддержке правительства. Нововведение предусматривает объединение нескольких видов государственных выплат в единую базовую социальную помощь, которая будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи.

О ежемесячной помощи многодетным семьям, читайте в нашем материале.

Помощь многодетным семьям в Украине: изменения с 1 июля

Суть инициативы в объединении нескольких существующих видов пособий в одну базовую социальную выплату. Проект рассчитан на два года и продлится до 1 июля 2027 года.

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Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №371 от 25 марта 2025 года Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи.

Выплаты многодетным семьям: кто сможет получить помощь с 1 июля

На первом этапе, с 1 июля 2025 года, подать заявку на новую базовую выплату смогут семьи, которые на момент обращения уже получают одну или несколько из следующих государственных пособий:

помощь малообеспеченным семьям;

выплаты одиноким матерям на детей;

помощь на детей в многодетных семьях;

временную помощь детям, чьи родители не платят алименты, не могут обеспечивать содержание или место их проживания неизвестно.

С 1 октября 2025 года участие в программе смогут принять и другие семьи, если они соответствуют утвержденным критериям доходов и состава семьи.

Как подать заявление

Заявление на участие в программе и на назначение базовой помощи подает уполномоченный представитель семьи, то есть совершеннолетний член семьи.

Сделать это можно в электронной форме, через портал Дія, или лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда.

В заявлении необходимо указать личные и контактные данные заявителя, а также данные всех членов семьи. Вся информация сверяется автоматически через государственные электронные реестры.

Как будут рассчитывать размер выплат многодетным семьям

Размер выплаты будет определяться на основе специального алгоритма в Единой информационной системе социальной сферы. Формула проста: базовая сумма, которая принадлежит каждому члену семьи, минус фактический среднемесячный совокупный доход семьи. Размер базовой величины для расчета базовой социальной помощи составляет 4 500 грн.

Семьи, соответствующие требованиям, могут получить:

4 500 грн — на первого члена семьи;

3 150 грн (70%) — на каждого следующего совершеннолетнего члена семьи;

4 500 грн — на каждого ребенка до 18 лет и на лиц с инвалидностью I-II групп.

Продолжительность выплат финансовой помощи многодетным семьям в 2025 году

Помощь назначается на 6 месяцев, после чего автоматически продлевается на весь период действия проекта (то есть до 1 июля 2027 года), если обстоятельства семьи не меняются и она дальше соответствует критериям программы.

Источник : Правительственный портал

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