Gender Pay Gap в Украине и странах ЕС: почему разница еще больше чем кажется

В XXI веке, когда равенство и справедливость декларируются как ключевые ценности, женщины во всем мире все еще зарабатывают меньше мужчин.

Факты ICTV вместе с robota.ua рассказывают, что такое Gender Pay Gap, какие факторы влияют на гендерный разрыв в оплате труда, какая разница между Украиной и странами ЕС, а также какие шаги нужны для исправления этой ситуации.

Что такое Gender Pay Gap и какие есть типы

Гендерный разрыв в оплате труда (Gender Pay Gap) — это разница в средней валовой почасовой заработной плате между женщинами и мужчинами. Он базируется на заработной плате, выплачиваемой непосредственно работникам, до вычета налога на прибыль и взносов на социальное страхование.

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Существует несколько типов гендерного разрыва в оплате труда — нескорректированный и скорректированный. Нескорректированный показывает общую разницу в средней зарплате без учета дополнительных факторов, а скорректированный — за одинаковую работу или условия труда.

Украинская компания robota.ua проанализировала, как изменилась средняя ожидаемая зарплата у мужчин и женщин в гривне (UAH) и долларах (USD).

Инфографика: robota.ua

— Гендерный разрыв в оплате труда — это не только о несправедливости, это и о значительных экономических потерях, — заявила Фактам ICTV старший научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Вита Думанская.

Аналитики McKinsey подсчитали, что выравнивание оплаты труда мужчин и женщин сможет обеспечить мировой ВВП на уровне $28 трлн. В то же время сейчас из-за наличия неравенства мы теряем около $12 трлн, утверждает она.

— Потери от наличия неравенства ощущает не только мировая экономика, но и каждая семья. Это особенно остро проявляется, когда женщина является единственным или основным кормильцем в семье. Более низкие доходы сужают возможности развития, в частности для детей, — объяснила Вита Думанская.

В украинском контексте это вопрос еще и выживания, ведь участие женщин в рынке труда критически важно для экономики, когда часть мужчин мобилизована, считает она. По ее мнению, игнорирование проблемы означает сохранение структурного неравенства и хроническое недополучение доходов для миллионов женщин и их семей.

В Министерстве экономики отметили, что разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами действительно существует. По данным Госстата, в Украине до полномасштабного вторжения в 2021 году он составлял 18,6%. Сейчас этот показатель не изменился.

— На практике это означает, что женщинам приходится работать больше, чтобы получать столько же, сколько мужчины. В среднем за жизнь это 6,5 лет дополнительного труда, — говорится в сообщении.

Что влияет на гендерный разрыв в оплате труда

Существует много причин существования гендерного разрыва в оплате труда. Некоторые из них могут быть связаны с уровнем образования, имеющимся опытом или работой в течение неполного рабочего дня, отмечают на сайте Европейского парламента.

— В некоторых секторах экономики, где средняя заработная плата ниже, женщин больше, чем мужчин. Другой причиной может быть то, что мужчины часто занимают лучше оплачиваемые должности, чем женщины в определенной сфере, — говорится в сообщении.

Там отметили, что в среднем женщины выполняют больше часов неоплачиваемой работы, такой как уход за детьми или бытовые дела. Это оставляет меньше времени для оплачиваемой работы.

Хотя в ЕС больше женщин, чем мужчин, заканчивают высшее образование, они меньше представлены на рынке труда, добавили в Европарламенте.

По информации robota.ua, наибольший гендерный разрыв в оплате труда наблюдается в таких отраслях:

финансовые услуги;

автомобильная промышленность и автобизнес;

банки;

энергетика и энергоносители;

FMGG (Fast-Moving Consumer Goods) или товаров широкого потребления, которые быстро продаются.

Как отметили в robota.ua, наименьший гендерный разрыв в зарплате в таких отраслях:

архитектурные и дизайнерские бюро;

туризм, путешествия и пассажирские перевозки;

образование;

красота, фитнес и спорт;

HR — сфера деятельности, занимающаяся управлением персоналом в организации.

— Различие в оплате труда обусловлено большим количеством факторов. Первое — это стереотипы. Женщин почему-то считают более слабыми (не физически), эмоциональными, такими что могут не справиться или уйти в декрет, — отметила Вита Думанская.

Второе — материнство и неравное распределение обязанностей в семье, что существенно ослабляет позиции женщины на рынке труда, объяснила она. К примеру, работницы, имеющие детей до трех лет, теряют 25-39% дохода. Чем старше дети — тем потеря дохода уменьшается.

Третье — наличие условного стеклянного потолка. Женщины значительно реже получают руководящие должности. Причем, в Гарварде доказали, что женщины имеют лучшие результаты, чем мужчины, по 17 из 19 лидерских качеств, сказала Вита Думанская.

Какая разница в оплате труда в Украине и странах ЕС

Глобальный индекс гендерного разрыва в оплате труда (Global Gender Gap Index) — это индикатор, который показывает соотношение среднего заработка женщин к заработку мужчин. Он не показывает абсолютную разницу в зарплате в деньгах, а лишь относительную пропорцию, но важен для международного сравнения стран, в частности в отчетах Всемирного экономического форума (WEF).

Показатель в 1,00 или 100% показывает полное равенство, когда женщины зарабатывают столько же, как и мужчины. В то же время показатель в 0,50 или 50% свидетельствует об очень большом разрыве, когда женщины зарабатывают лишь половину от мужчин.

Например, Украина имеет показатель лишь в 0,730 или 73%, занимая 26 место в Европе и 62 место в мире, свидетельствует Global Gender Gap Index от Всемирного экономического форума 2025.

Уровень гендерного разрыва в оплате труда отличается в государствах ЕС. По данным Евростата, в 2023 году валовая почасовая заработная плата женщин была в среднем на 12% ниже, чем у мужчин, а также на 12,3% в еврозоне.

В странах ЕС гендерный разрыв в оплате труда колебался на 20,0 процентных пунктов. В 2023 году он был самым высоким в таких странах: Латвия (19%), Австрия (18,3%), Чехия (18,0%), Венгрия (17,8%) и Германия (17,6%). Люксембург преодолел гендерный разрыв в оплате труда (-0,9%).

Другими странами с незначительным гендерным разрывом в оплате труда в 2023 году были: Бельгия (0,7%), Италия (2,2%), Румыния (3,8%), Мальта (5,1%) и Словения (5,4%).

— К примеру, в Латвии, Австрии, Чехии, Венгрии, Германии показатели близки к украинским. В Бельгии, Румынии, Италии, Люксембурге — различия в оплате труда женщин и мужчин составляют менее 5%, — сказала Вита Думанская.

По ее словам, этого удалось достичь благодаря последовательному развитию инфраструктуры, связанной с уходом за детьми и пожилыми людьми, а также путем введения ряда финансовых инструментов.

В то же время Украина имеет амбициозную цель — уменьшить разрыв в оплате труда женщин и мужчин к 2030 году с нынешних 18,6% до 13,6%, заявили в Министерстве экономики, чтобы приблизиться к среднему показателю стран Европейского Союза.

Официально до войны в Украине гендерный разрыв в оплате составлял около 18%, но реальная цифра может быть значительно выше, предположила старший научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины.

— Эта цифра без учета неформальной и неполной занятости, вынужденных перерывов в карьере из-за рождения детей. Женщины чаще работают в низкооплачиваемых сферах, часто без трудовых контрактов и социальной защиты, — отметила она.

Кроме этого, они также чаще соглашаются на неполную занятость, потому что должны ухаживать за детьми или пожилыми членами семьи. Это все уменьшает доход, пенсионные накопления и усиливает разрыв с доходами мужчин, сказала Вита Думанская.

Почему украинские женщины реже просят о повышении

Для карьерного роста около 49% украинских женщин не хватает мира, а 40% — экономической стабильности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Пульс женского самочувствия, проведенного Gradus Research вместе с Biasless в марте 2025 года.

— Если говорить о личностных факторах, то 35% респонденток признались, что им не хватает уверенности в себе, 30% — смелости и решительности, а 20% — знаний, — говорится в опросе.

Отмечается, что 20% украинских женщин уже работают или имели опыт работы в профессиях, в которых традиционно доминировали мужчины. Среди них — технические специальности, IT, склады, B2B-сектор, аварийное реагирование, менеджерские или стратегические позиции в технических направлениях.

Около 76% украинских женщин отметили, что не работают и никогда не работали на таких специальностях. Но они потенциально готовы заполнить дефицит кадров.

Как говорится в опросе, большинство женщин (84% респонденток) оценивают свой потенциал как высокий или умеренный. Однако они считают, что сочетание работы и семейных обязанностей является самой большой преградой.

Молодежь чаще сталкивается с эмоциональными барьерами при переквалификации, а старшие люди — с недостатком поддержки. Около 51% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет указали на дискриминацию, 41% — страх осуждения, еще 41% — предубеждение со стороны общества.

Однако женщины старше 55 лет сталкиваются с трудностями из-за совмещения работы и семьи (50%), отсутствия поддержки работодателя (33%) и учебных программ (16%).

Инфографика: robota.ua

— Среди условий, которые женщины видят для себя благоприятными для переквалификации, есть доступ к бесплатным курсам, поддержка со стороны работодателей и гибкий график, — отметили в опросе.

Вита Думанская отметила, что украинские женщины могут собирать посылки на фронт, растить детей и открывать бизнес, но на работе часто возникает синдром самозванки.

— Даже опытные профессионалки часто сомневаются в своей ценности. Поэтому и не просят больше денег или более высокую должность. Но будем откровенны — часто компании не готовы отдавать топ-роли женщинам, — сказала она.

По ее мнению, стоит обратить внимание еще и на культурный компонент, ведь в Украине мало ролевых моделей, которые бы продвигали женское лидерство и вдохновляли других женщин в своих сферах.

— Мы ежегодно анализируем ожидания кандидатов и видим: гендерный разрыв в оплате труда в Украине — не только о неравенстве, но и о глубоко укоренившихся социальных паттернах. Женщины часто занижают ожидаемую зарплату еще на старте поиска работы. Это не об отсутствии амбиций, а о влиянии внешних обстоятельств — экономической нестабильности, двойной нагрузке, недостатке поддержки, — утверждает HRD robota.ua Марина Головко.

Однако тенденция медленно меняется, подчеркнула она.

— Мы видим рост активности женщин в сферах, где раньше преобладали мужчины — IТ, логистика, технические специальности. Работодатели сегодня могут стать драйверами изменений: проводить гендерные аудиты, формировать справедливую политику оплаты, внедрять менторские программы и поддерживать гибкие условия труда. Это не о “льготах для женщин”, а о создании равных стартовых возможностей — и для кандидаток, и для экономики страны в целом, — отметила она.

Что нужно для уменьшения гендерного разрыва в оплате труда

— Изменить ситуацию можно через обучение, менторство, кампании повышения осведомленности и формирование “женских лидерских сообществ”, — убеждена Вита Думанская.

Она считает, что изменения нужны на всех уровнях — от личных практик до государственной политики. Женщинам важно учиться фиксировать собственные достижения, открыто говорить о достижениях и осознавать свою профессиональную ценность. Возможно, следует практиковать навыки переговоров об оплате труда, отметила эксперт.

Она привела пример, что компании должны проводить гендерный аудит зарплат, внедрять политики равенства, гибкие графики и карьерное наставничество. По ее словам, даже на государственной службе женщины получают на 14% меньше, чем мужчины-госслужащие.

— Государство, со своей стороны, должно инвестировать в систему ухода за детьми, а также обязать госорганы и государственные предприятия отчитываться о гендерной структуре оплаты труда. И не просто отчитываться, а работать с ее выравниванием. Хотя война вносит свои коррективы. Видим, что расширились возможности занятости для женщин в тех сферах, где для них был ограничен доступ. Однако непомерно возрастает нагрузка, связанная с воспитанием детей и работой дома, — сказала Вита Думанская.

В компании robota.ua поделились, какие могут быть пути для преодоления гендерного разрыва в оплате труда.

15 сентября 2023 года правительство приняло Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда, чтобы достичь его сокращения с 18,6% до 13,6% к 2030 году.

В Министерстве экономики рассказали, что разработан новый современный Трудовой кодекс, который обеспечит гибкое трудоустройство для женщин. В частности, увеличилось количество трудовых договоров до восьми. Также легализируется надомная, дистанционная и сезонная работа.

Кроме этого, закреплено право женщин и мужчин на равную оплату труда за аналогичную или равноценную работу, а также право каждого из родителей на отпуск по уходу за ребенком.

В законодательстве отменили ряд норм, в частности, запрет беременным женщинам ездить в командировки. В Минэкономики считают, что так женщинам будет легче совмещать работу и материнство, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

В Украине вводят грантовые программы для развития женского предпринимательства. Среди них: программа Создавай — для владельцев перерабатывающих предприятий. 57% победителей программы Собственное дело, а также 55% получателей грантов для ветеранов, ветеранок и вторых супругов — это женщины.

Сейчас правительство ввело программы содействия трудоустройству, обучения и переобучения, благодаря которым женщины могут овладеть новой профессией. Для этого нужно получить ваучер на обучение, которые выдает Государственная служба занятости. В 2024 году около 23 тыс. граждан получили такие ваучеры, среди них женщин — 72%.

Опыт ЕС для уменьшения гендерного разрыва в оплате труда

Страны ЕС приняли ряд эффективных решений, благодаря которым удалось уменьшить гендерный разрыв в оплате труда и которые могут быть адаптированы в Украине.

В частности, в Швеции крупные компании обязали регулярно отчитываться о зарплатах по полу.

В Исландии ввели сертификацию — работодатель еще должен доказать, что оплата труда является гендерно нейтральной.

Однако самый интересный опыт — в Германии, где работники могут официально узнать зарплату коллег противоположного пола, имеющих ту же должность.

Во Франции у компаний есть индекс равенства (Index de l’égalité). Если предприятие получило менее 75 из 100 баллов по этому тесту, то оно должно принять корректирующие меры. Иначе компанию ожидает штраф в размере 1% годового фонда зарплаты.

В Бельгии дважды в год компании должны проводить аудит оплаты труда по статье, а результаты подавать в качестве отчетов для надзорных органов и профсоюзов.

Кроме этого, в Испании утвержден оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, который является одинаковым для обоих родителей.

— Вопрос не в том, что женщины просят меньше за свою работу, а в том, что общество до сих пор видит меньше ценности в их труде. И с этим надо работать, — резюмировала старший научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Вита Думанская.

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