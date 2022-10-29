Не паникуйте: Подоляк высмеял РФ после взрывов в Севастопольской бухте

Октябрь, 29 в 16:26

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на утренний “хлопок” в Севастополе на территории временно оккупированного Крыма.

— Не паникуйте. Просто выключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После “отрицательно наступления” к границам-1991 скажете своей z-пастве, что “выиграли” войну. А “Черноморский флот” просто уплыл…

После утренних взрывов в Севастополе в Министерстве обороны РФ заявили о повреждении морского тральщика Ивана Голубца, предназначенного для разведывательного и контрольного траления, участия в минных постановках в дальней зоне.

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По разным данным, повреждены несколько кораблей Черноморского флота России. Вероятно, среди них может быть фрегат Адмирал Макаров, ставший флагманом после потери россиянами крейсера Москва.