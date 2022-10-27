Октябрь, 27 в 10:06

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что россияне в расследовании взрыва на Крымском мосту показывают свой непрофессионализм.

Об этом Василий Малюк рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос о том, имеет ли СБУ какое-то отношение к “хлопку” и “самоликвидации” коллаборантов на оккупированных территориях.

— Просто мы, украинцы, очень любим хлопок… Даже в моем кабинете он стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что россияне не умеют с ней обращаться правильно? — сыронизировал и. о. главы СБУ.

По словам Малюка, россияне демонстрируют свой непрофессионализм в расследовании взрыва на Крымском мосту.

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— В своем расследовании они пришли к тому, что к подрыву на мосту якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР Минобороны в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности… А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль, и имеют то, что имеют, — сказал глава СБУ.

Относительно так называемой самоликвидации коллаборантов Малюк подчеркнул, что пока не может раскрывать карт и сообщить, как такое происходит и кто за этим стоит, ведь это может подвергать опасности неравнодушных патриотов.

Глава СБУ заверил, что придет время и все станет известно.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября.

В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.

Как ранее заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, для полного восстановления автомобильного полотна на Крымском мосту будет необходимо не менее трех-пяти месяцев.