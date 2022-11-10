Ноябрь, 10 в 19:50

Испания передаст Украине еще две зенитно-ракетные установки Hawk в дополнение к ранее поставленным четырем. Эти комплексы предназначены для нужд противовоздушной обороны.

Соответствующее заявление сделала министр обороны Испании Маргарита Роблес. Она уточнила, что Мадрид оказывает Украине помощь сразу по нескольким направлениям: поставки вооружения, медпомощь, а также тренировки для военнослужащих.

– Две дополнительные пусковые установки будут направлены по запросу НАТО… Мы твердо привержены Украине, поскольку понимаем, что она реализует свое законное право на самооборону, – отметила Роблес.

Кроме того, Испания планирует передать украинским военным батарею 105-мм гаубиц и дополнительные генераторы для помощи при экстренных отключениях света в Украине.

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Как информируют испанские СМИ, батарея состоит из шести гаубиц 105-мм калибра производства итальянской оборонной компании Oto Melara. На территории Испании несколько десятков украинских военных уже овладевают новым оружием.

Так, 21 украинский военнослужащий учится пользоваться гаубицами на полигоне в Альмерии на юго-востоке страны. Еще 19 воинов недавно прошли тренировки по использованию систем противовоздушной обороны Aspide.

А со следующей недели 64 украинских военных будут проходить обучение в Толедо по обезвреживанию взрывчатки, разминированию и стрельбе.

По данным Министерства обороны Испании, страна каждые два месяца будет обучать около 400 украинских военнослужащих.

Тренировки проходят в рамках Миссии военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine), которую запустил Евросоюз. Речь идет об обучении до 15 тыс. военных в течение двух лет.

В начале ноября Испания анонсировала новый пакет военной поддержки Украины, в частности, батарею зенитного ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды для них.

Источник: El País, Infodefensa