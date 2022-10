В понедельник, 17 октября, министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали решение о создании специальной тренировочной миссии для украинских военных.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк. По его словам, речь идет об обучении до 15 тыс. военных.

По данным Йозвяка, подобная миссия должна начать работу в середине ноября.

EU foreign ministers have now agreed the military training mission for #Ukraine. should train up to 15.000 ???????? soldiers on EU soil. should start in mid-Nov. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 17, 2022