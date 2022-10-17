Октябрь, 17 в 13:58

В понедельник, 17 октября, министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали решение о создании специальной тренировочной миссии для украинских военных.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк. По его словам, речь идет об обучении до 15 тыс. военных.

– Министры иностранных дел Евросоюза утвердили военную учебную миссию для Украины. Тренировки должны пройти до 15 тыс. солдат на территории ЕС, – отметил он.

По данным Йозвяка, подобная миссия должна начать работу в середине ноября.

Сейчас смотрят

EU foreign ministers have now agreed the military training mission for #Ukraine. should train up to 15.000 ???????? soldiers on EU soil. should start in mid-Nov. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 17, 2022

Обновлено 14:05: В пресс-службе Совета ЕС подтвердили создание Миссии военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

Ее целью является усиление военной возможности Вооруженных сил Украины для эффективного ведения военных действий и защиты нашей страны от российской агрессии в международно признанных границах.

Отмечается, что в ответ на запрос Киева новая миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, включая Силы территориальной обороны.

– Сегодня мы усиливаем нашу поддержку Украины, чтобы она могла обезопасить себя от незаконной агрессии России. Миссия военной помощи ЕС будет учить ВСУ, чтобы они могли продолжать свою мужественную борьбу. EUMAM — это не просто обучающая миссия, это наглядное доказательство того, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, — подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Миссия будет работать на территории государств-членов Евросоюза и будет иметь оперативный штаб в Брюсселе для общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссией будет французский вице-адмирал Эрве Блежан.

Мандат миссии продлится два года. Общая сумма расходов на этот период составит €106,7 млн. Миссия будет открыта для участия третьих стран.

Как сообщает Euronews, с идеей создания военной миссии для Украины выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он назвал этот план “радикально новым и очень существенным”.

Несколько стран Евросоюза уже проводят обучение для украинских военных на двусторонней основе. Речь идет об освоении новых образцов западного вооружения, получаемого Украиной.

В то же время, тренировочная миссия ЕС расширит масштабы обучения за счет четкой командной структуры. Она будет осуществлять координацию потребностей и возможностей между Киевом и странами Евросоюза, а также другими партнерами и союзниками, которые уже проводят обучение украинских войск (Канада, Великобритания и США).

– Очевидно, что когда армии Европейского Союза объединят все свои возможности, они смогут сделать гораздо больше, чем каждая по отдельности, – подчеркнул Боррель перед сегодняшней встречей министров.

Во время встречи в Люксембурге главы МИД стран Евросоюза должны были согласовать, какие государства предоставят персонал, инструкторов и тренировочные модули для украинских военных.

Известно, что Польша и Германия уже выдвинули свои предложения по размещению командных центров и обучению. Ожидается, что Франция присоединится к инициативе.

В ЕС не исключают, что общее количество военных, которые будут проходить тренировки, может возрасти.

Источник: Euronews