Ноябрь, 14 в 13:54

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление российского МИД о неприятии страной-агрессорой предварительных условий в отношении Украины.

Об этом в Facebook заявил спикер МИД Олег Николенко.

Так, ранее МИД РФ заявил, что готов к переговорам с Украиной о прекращении боевых действий, однако с учетом “складывающихся реалий”.

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Впоследствии минобороны РФ сообщило о выводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 11 ноября заявил, что Россия открыта для диалога с Украиной без предварительных условий.

Спикер МИД Украины подчеркнул, что Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия по прекращению войны.

— Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии, — заявил Олег Николенко.

По его словам, не могу быть никаких других условий, чтобы достичь устойчивого мира.

Ранее в МИД Украины призвали страны мира помочь нейтрализовать военное сотрудничество России и Ирана на фоне поставок ударных дронов.