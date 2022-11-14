Ноябрь, 14 в 15:00

Российские оккупационные войска будут и дальше отступать, пытаясь уменьшить протяженность линии фронта в Украине. А деоккупация Крыма может стать тем рубиконом, который приведет к краху нынешнего политического режима в РФ.

Такие прогнозы дал военный эксперт Агиль Рустамзаде в эксклюзивном интервью журналисту Фактов недели Павлу Васильеву.

Он обратил внимание, что Херсон был единственным областным центром, который россиянам удалось захватить в начале полномасштабной войны. А бежать из города оккупантов заставили Вооруженные силы Украины, которые своими ударами выдавили их с правого берега Днепра.

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По мнению Рустамзаде, в войне уже сформировался переломный момент, когда армия РФ не сможет вести наступательные действия, а наоборот будет отступать, чтобы сократить линию фронта. Есть вероятность, что российское военное руководство осознает, что не имеет сил на удержание фронта от Харьковской до Херсонской областей.

– Можно заявить, что перелом сформировался. Российская армия уже не сможет не то что наступать. Она не сможет держать оборону на почти тысячекилометровой линии фронта. Она все время будет отступать… Скорее всего, российская армия может пойти по пути отступления, чтобы выровнять, стабилизировать линию фронта и параллельно сократить. Чтобы они смогли сохранять количество сил и ресурсов, необходимое для, скажем так, километра фронта в обороне… Скорее всего, они будут строить новую линию фронта, – отметил военный эксперт.

Рустамзаде считает, что это может быть линия от крымского перешейка до Донбасса. При этом оккупанты будут пытаться сохранить сухопутный “коридор” во временно оккупированный Крым.

Он уточнил, что выход оккупантов из Херсона может свидетельствовать о том, что политическое руководство РФ отдало инициативу военным. Поскольку в действиях российских войск можно заметить “военную целесообразность”. Вполне возможно, что Кремль прислушался к военному руководству РФ, что Херсон им не удержать и нужно сохранить находившиеся там боеспособные части.

Комментируя возможные дальнейшие действия Вооруженных сил Украины, Рустамзаде заявил, что видит две опции, реализация которых зависит от наличия нужных сил и оружия:

Украинские военные могут продолжать выдавливать врага с территорий Украины с помощью точных огневых ударов и отдельных контрнаступательных действий (как это было на правобережье Херсона).

Или же возможно широкомасштабное наступление ВСУ после накопления ресурсов. Украинские защитники, например, могли бы нанести удар в Запорожской области, чтобы расчленить надвое российскую военную группировку с перспективой освобождения всего Юга Украины.

Комментируя освобождение временно оккупированного Крыма, Рустамзаде назвал полуостров рубиконом для РФ.

– При освобождении Крыма очень велика вероятность, что вся идеологическая, политическая машина в РФ сломается. Потери Крыма они не смогут переварить, не смогут объяснить. Для них уже все труднее объяснять “жесты доброй воли”, сдачу Херсону. Я считаю, что Крым – это такая сакральная для них вещь, такая сакральная для них тема, что ее потерю они никому не смогут объяснить. И в этот момент, если не будет принято решение (Россией, — Ред.) о применении тактического ядерного оружия, можно считать, что Украина выйдет на свои границы 1991 года, — подчеркнул военный эксперт.

Он уточнил, что деоккупация Крыма может произойти без значительного сопротивления со стороны оккупантов (как это было в Херсоне) при условии сочетания сильного давления на РФ в трех сферах: на поле боя, политического и экономического.

– Вот все эти три инструмента, которые будут оказывать давление на военно-политическое руководство (России, — Ред.), могут привести к тому, что скажем, в Крым вы уже зайдете без сопротивления, как вы заходили в Херсон, — считает эксперт.

Рустамзаде объяснил, что точно предсказать, как будут развиваться события, сложно. Так, в политических элитах РФ сейчас происходят процессы раскола, которые могут привести к разным сценариям. К примеру, к власти может прийти еще более воинствующее лицо, чем диктатор Владимир Путин. Или наоборот придут люди, которые захотят договариваться.

– Я думаю, что, скорее всего, с выходом украинской армии в Крым в РФ будет смена политической парадигмы. И страна будет сыпаться от влияния проблем… Я думаю, это перспектива шести месяцев, максимум года, – заявил Рустамзаде.

В то же время он подчеркнул, что окончательная точка в войне будет поставлена только со сменой высшего политического руководства России на то, которое будет иметь либеральную демократическую позицию, а также после демилитаризации и денуклеаризации страны-агрессора. Иначе РФ через несколько лет может собрать силы и нанести новый удар по Украине.

– Вы можете выйти на ваши границы, но вы будете в конфликте с РФ. Если там не будет смены политической парадигмы, – проинформировал Рустамзаде.

Комментируя возможность применения РФ ядерного оружия, он заявил, что она сейчас очень низкая. По словам эксперта, Кремль все больше отдаляется от перспективы применения тактического ядерного оружия, поскольку на Западе ему подробно объяснили возможные последствия такого шага, вплоть до физического устранения Путина.

– Я считаю, что до входа украинских войск в Крым вероятность применения тактического ядерного оружия очень мала, — убежден Рустамзаде.

Он также спрогнозировал, что с Россией в нынешнем виде, как со страной-изгоем, угрожающей всей мировой системе безопасности, “будет покончено”.