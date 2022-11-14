Ноябрь, 14 в 11:03

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в только что освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев.

— Мы продвигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны, — заявил глава государства, обращаясь к военным.

Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку Украины в борьбе против России.

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Журналисты спросили президента, куда дальше пойдет украинская армия. На это Владимир Зеленский ответил, что точно не на Москву, так как Украину не интересуют территории другой страны.

За несколько минут до прибытия Зеленского были слышны обстрелы в окрестностях. После того как Зеленский закончил говорить, над городом раздалось еще несколько взрывов артиллерийского огня.

На вопрос журналиста Дмитрия Комарова, почему президент решил лично приехать в Херсон, Зеленский ответил, что рискуют все, но важно здесь, на месте, поддержать херсонцев.

– Важно быть здесь. Все рискуют: военные рискуют каждый день, журналисты рискуют. Мы говорим о Херсоне. Мне кажется, нужно быть здесь и поддержать херсонцев здесь, – подчеркнул президент Украины.

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