Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Город возвращается к жизни: в Херсоне и области уже работают глава ОВА, Нацполиция и СБУ

Валентина Чорна, редактор ленты
Город возвращается к жизни: в Херсоне и области уже работают глава ОВА, Нацполиция и СБУ

В Херсоне и области уже начали работу глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Восстанавливаем жизнь Херсона и области. По поручению Владимира Зеленского, глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная полиция, СБУ уже работают в городе и области, — написал Тимошенко.

Также к работе в Херсонской области вернулись работники ГСЧС, которые занимаются разминированием деоккупированных территорий.

Сейчас смотрят

Отметим, что с 12 ноября в Херсоне вводят комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 8:00.

В это время жителям Херсонского городского территориального общества запрещено находиться на улицах и в других общественных местах.

Читайте
Путина подвергли критике за потерю Херсона, режиму диктатора нанесен серьезный удар – Денисенко

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка