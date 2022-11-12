Ноябрь, 12 в 19:30

В Херсоне и области уже начали работу глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Восстанавливаем жизнь Херсона и области. По поручению Владимира Зеленского, глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная полиция, СБУ уже работают в городе и области, — написал Тимошенко.

Также к работе в Херсонской области вернулись работники ГСЧС, которые занимаются разминированием деоккупированных территорий.

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Отметим, что с 12 ноября в Херсоне вводят комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 8:00.

В это время жителям Херсонского городского территориального общества запрещено находиться на улицах и в других общественных местах.