Город возвращается к жизни: в Херсоне и области уже работают глава ОВА, Нацполиция и СБУ
В Херсоне и области уже начали работу глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
– Восстанавливаем жизнь Херсона и области. По поручению Владимира Зеленского, глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная полиция, СБУ уже работают в городе и области, — написал Тимошенко.
Также к работе в Херсонской области вернулись работники ГСЧС, которые занимаются разминированием деоккупированных территорий.
Отметим, что с 12 ноября в Херсоне вводят комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 8:00.
В это время жителям Херсонского городского территориального общества запрещено находиться на улицах и в других общественных местах.